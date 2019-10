»Min Mint kommer hjem?« spørger fireårige Malick – søvndrukken fra mor og fars dobbeltseng i Køge.

I den anden ende af mobilen – mere end 10.000 km væk og fem timer foran – svarer storesøster Mint med et stort smil: »Ja, jeg kommer hjem. Vi ses senere!«

Smilet bliver siddende, selv efter Mint har vinket farvel til familien på Messenger.

»Jeg er meget spændt,« siger hun og viser med venstre hånd, hvordan hjertet galopperer af sted:

Mint står for morgenvækningen hjemme i Danmark. 'Gormorgen,' lyder det fra Køge, mens det i Thailand er eftermiddag. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Mint står for morgenvækningen hjemme i Danmark. 'Gormorgen,' lyder det fra Køge, mens det i Thailand er eftermiddag. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg skal se min familie og lillebror.«

Hun stråler.

Den pige, der er ved at pakke sine vans-sko og sidste trøjer i en kuffert, er en helt anden udgave af den 13-årige Mint, som B.T. mødte i Bangkok for et år siden.

»Jeg var meget ked af det sidste år. Meget meget ked af det,« siger hun.

‘Kun’ på turistvisum Foreløbigt kan Mint være 90 dage i Danmark på turistvisum, hvor hun af skoleinspektøren har fået lov at komme tilbage på Hastrup Skole. I slutningen af oktober fremsætter ministeren et lovforslag i Folketinget, som kan give Mint en ny chance for at få en opholdstilladelse i Danmark. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har i august sagt, at han håber, loven kan træde i kraft den 1. januar 2020, men at tidsplanen er stram.

Dengang havde hun netop fået afslag på at bo med sin lillebror, mor og papfar i Danmark og var derfor rejst til Bangkok med sin mor på ubestemt tid.

Siden har familien været delt i to. Far og Malick i Køge. Mor og Mint i Bangkok.

I starten af denne uge var mor Ratree nødt til at rejse hjem til Danmark for ikke at miste sin opholdstilladelse.

Mint har lige nu lang ferie fra sin skole i Thailand, og tanken var derfor, at hun skulle rejse med sin mor på et turistvisum.

Mint har boet nogle dage hos Ratrees venner, der har en swimmingpool. Nu må glæder hun sig til at bade i Køge Marina – altså først til sommer, tilføjer hun, det er for koldt nu. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere Mint har boet nogle dage hos Ratrees venner, der har en swimmingpool. Nu må glæder hun sig til at bade i Køge Marina – altså først til sommer, tilføjer hun, det er for koldt nu. Foto: Sine Bach Jakobsen

Mints visum var dog ikke klar, da Ratree skulle rejse, så hun måtte vente et par ekstra dage.

De sidste dage i Bangkok bor hun derfor på skift hos sin moster og nogle af Ratrees gode venner.

Overraskelse med hjem

I nat har hun sovet hos sin moster i et baglokale til mosterens skønhedsklinik midt i Bangkok.

Det er også her, alle hendes ting er. De ting, hun nu er ved at pakke i en kuffert.

Mint pakker de sidste ting ned i kufferten hjemme hos sin moster. Vis mere Mint pakker de sidste ting ned i kufferten hjemme hos sin moster.

»Det er ikke så meget. Bare mit tøj, sko og så en overraskelse til Malick,« siger hun og hiver grinende to dinosaurer frem.

»Han elsker dinosaurus og dyr,« siger hun.

Der er ingen tvivl om, hvem hun især glæder sig til at se igen.

»Malick. Så vi kan lege sammen. Han er så sjov,« siger hun og forklarer, hvordan hun driller ham, når han 'spiller sur':

»Så siger jeg bare: 'Aahh, Malick, kom her' og kilder ham.«

Men hun glæder sig også til at komme ud på Hastrup Skole. Til at se vennerne og lærerne igen. Og til at hun bare lige kan skrive til veninderne: 'Hey, vil du hænge ud?' og f.eks. gå i biografen sammen.

»Jeg skal selvfølgelig mødes med Fabiola (bedste ven fra den gamle klasse, red.),« siger hun.

Hun ved også præcis, hvordan bedsteveninden har reageret på, at Mint nu kommer hjem.

De to dinosaurer er en gave til lillebror Malick. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere De to dinosaurer er en gave til lillebror Malick. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Aahhh, Mint kommer!!!,« siger Mint og imiterer bedstevenindens store, begejstrede armbevægelser.

Er blevet 'kendt' i Danmark

Til gengæld har hun ingen ide om, hvordan det bliver at stå i Københavns Lufthavn, hvor fremmede folk måske kan genkende hende.

Da hun for et år siden forlod landet, var hun mere eller mindre ukendt.

Siden har hendes navn været på adskillige avisforsider, i nyhederne på tv, og så sent som for to uger siden blev hun nævnt i statsministerens åbningstale.

De sidste dage i Thailand har Mint ikke rigtig nogle planer. Hun har ferie fra skole og glæder sig bare til at komme til Danmark. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere De sidste dage i Thailand har Mint ikke rigtig nogle planer. Hun har ferie fra skole og glæder sig bare til at komme til Danmark. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Jeg har tænkt lidt på det. Alle folk i Danmark kender mig nu,« siger hun og smiler.

Hændernes bevægelser afslører dog en vis nervøsitet.

Over interviewet lige nu, hvor hun på sit bedste dansk forsøger at svare på alle spørgsmål.

Over folks reaktion, når hun lander i Danmark igen.

Og over første dag tilbage i Hastrup Skole, som helt åbenlyst bliver anderledes end de seneste tre-fire måneders skolegang i Thailand.

»I Thailand foregår alt jo på thai, og i skolen i Danmark foregår alt på dansk,« siger hun.

Hun har dog forsøgt at blive ved med at træne de danske ord.

»Hver dag og nogle gange flere gange om dagen snakker jeg med Malick og far,« siger hun.