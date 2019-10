Hun kender efterhånden den halve times køretur. Det seneste år har Mint været derude adskillige gange.

Halvdelen af gangene har de krammet og jublet. Halvdelen af gangene har de krammet og grædt.

Lufthavnen i Bangkok.

Stedet der det seneste år har bragt familien sammen, når far og Malick fem gange på et år har besøgt mor og Mint i Thailand.

Her ses Mint i lufthavnen i Bangkok. Vis mere Her ses Mint i lufthavnen i Bangkok.

Men også stedet, som hver eneste gang har skilt familien ad igen, når halvdelen er rejst hjem for at passe arbejde og børnehave i Køge.

Sidste gang med lidt af en scene, fordi lillebror Malick i frustration over at mor og Mint ikke skulle med hjem, begyndte at slå på dem.

Men den her gang skal hun med flyet hjem til Danmark. ‘Min Mint’, som lillebror Malick kalder hende.

»Jeg er så spændt. Og lidt nervøs,« siger hun på vej i bilen til lufthavnen.

Mints moster følger hende ud i lufthavnen i Bangkok. Foto: Kasper Riising Vis mere Mints moster følger hende ud i lufthavnen i Bangkok. Foto: Kasper Riising

For første gang, siden hun 8. oktober sidste år blev udvist, kan Mint om et halvt døgn sætte sine fødder på dansk jord og kramme sin mor, far og Malick i ankomsthallen.

»Jeg tror, han bliver lidt genert,« siger Mint i et forsøg på at forudse lillebror Malicks reaktion, når han opdager, at hun denne gang faktisk skal med helt hjem til lejligheden og værelset i Køge.

De seneste mange dage har Malick talt ned til, at ‘Min Mint kommer hjem’. Men fra årets mange genforeninger, ved hun også godt, at det tager lidt tid, inden han lige tør helt op og kaster sig i armene på storesøster.

Han er kun fire år og forstår ikke rigtig, hvad der foregår.

Mint vidste ikke, hvilken grimasse hun skulle møde medierne med, da hun sidste år blev udvist. Så hun forsøgte at smile, selvom der ikke var meget at smile ad. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Mint vidste ikke, hvilken grimasse hun skulle møde medierne med, da hun sidste år blev udvist. Så hun forsøgte at smile, selvom der ikke var meget at smile ad. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Derfor var han heller ikke med i Københavns Lufthavn sidste år, da Frank Thøgersen sagde farvel til Mint og mor Ratree.

»Det skulle han ikke opleve, så vi sendte ham i børnehave. Heldigvis,« siger Frank Thøgersen, når han tænker tilbage på den dag, han ellers helst glemmer.

Selvom de fleste billeder fra 'dagen' viser en smilende Mint, var det langt fra sådan, hun følte det indeni.

»Jeg var meget ked af det sidste år. Meget, meget ked af det,« siger hun.

‘Kun’ på turistvisum Foreløbigt kan Mint være 90 dage i Danmark på turistvisum, hvor hun af skoleinspektøren har fået lov at komme tilbage på Hastrup Skole. I slutningen af oktober fremsætter ministeren et lovforslag i Folketinget, som kan give Mint en ny chance for at få en opholdstilladelse i Danmark. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har i august sagt, at han håber, loven kan træde i kraft den 1. januar 2020, men at tidsplanen er stram.

I dag kan hun ikke andet end at smile, selvom trætheden efterhånden også har sneget sig ind på hende.

Foran gaten slår hun som alle andre de gabende timer ihjel på sin mobil. Taler og skriver med veninderne på Messenger.

Og da hun bliver spurgt, om hun er klar til afgang, lyder svaret: »Ja! Og jeg er klar til at sove.«

Med god grund. Klokken er mange - langt over midnat i Bangkok - og i morgen bliver en vild dag.