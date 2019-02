Det bliver mere end almindelig svært for 13-årige Mint at komme hjem til Danmark. Familiens advokat giver dog ikke op og arbejder med flere potentielle muligheder.

»Det er et absurd system uden sund fornuft.«

Sådan formulerer Mints advokat, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, det indledningsvis, efter han har læst de nye regler for familiesammenføring.

Reglerne, som regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne tirsdag blev enige om, betyder, at udlændinge, der vil have deres børn til Danmark, fremover skal søge om det hurtigst muligt. Senest tre måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse i Danmark.

Til gengæld vil det ikke længere være et krav, at der er udsigt til vellykket integration af barnet.

Det gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og det betyder, at Mint og de 62 andre børn, som er blevet udvist af Danmark, ikke er omfattet af reglerne.

»De forhandlinger, der har været nu, har ingen relevans for Mints sag, og det er jo besynderligt, når det er på grund af den her sag, de vil ændre reglerne,« siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Reaktionen fra Mints far, Frank Thøgersen, var derfor onsdag også, at han følte, reglerne var 'det sidste søm i kisten'. Det fik desuden udlændingeordfører i Radikale Venstre, Andreas Steenberg, til at kalde Mint for 'endegyldigt landsforvist'.

Kort om Mint-sagen 13-årige Mint blev i oktober tvunget til at forlade Danmark med begrundelsen, at hun havde været for længe i sit hjemland, Thailand, og derfor ikke kunne integreres i Danmark. De gamle regler har været grundlag for heftig debat med fokus på Mints sag.

Mints advokat leder trods de svære odds dog ufortrødent efter smuthuller i reglerne sammen med familien og arbejder med flere muligeder, der kan få Mint hjem til Danmark fra Thailand.

Det ene scenarie vil indebære, at Mints mor mister sin opholdstilladelse i Danmark.

»Det kan være en løsning at søge om en ny familiesammenføring, hvis Mints mor bliver i Thailand så længe, at hendes opholdstilladelse bliver ophævet, hvorefter hun kan starte forfra med en ansøgning om familiesammenføring.«

Det andet mulige scenarie for den adskilte familie er at stævne afslaget på Mints opholdstilladelse, som Udlændingenævnet afgjorde efter de gamle regler sidste år.

»Familien og jeg vil gerne have afgørelsen prøvet ved en domstol, da vi mener, at den er i strid med den praksis, der er i nævnet, men taber vi sagen, skal familien betale sagsomkostningerne til Udlændingenævnet, og det er penge, som normale mennesker ikke lige kan finde.«

Ifølge Eddie Omar Rosenberg Khawaja vil der være tale om et beløb i omegnen af 30-50.000 kroner, som Mints familie risikerer at hæfte for.

Penge, som skal betales inden for 14 dage.

Mints advokat håber derfor, at de snart kan få afklaring på, om familien kan få såkaldt 'fri proces', så det ikke står og falder på et økonomisk spørgsmål.

Hvad er 'fri proces' Mints familie kan søge om fri proces, der betyder, at staten betaler retsafgiften, sagsomkostningerne til modparten og salæret til advokaten, hvis de taber sagen ved en domstol. Man skal bl.a. opfylde en række økonomiske betingelser for at få fri proces.

Det er på den anden side også en løsning, der kan have lange udsigter for Mint, da sagen snildt kan tage et år. Et år, hvor Mint fortsat skal bo i Thailand.

»Hvis familien vil gøre noget så hurtigt som muligt, er der ikke en let løsning, de kan gøre brug af. De har forsøgt at opnå et besøgsvisum, så Mint kan besøge familien i Danmark, men det har de også fået afslag på. Nu tager vi en snak om de nye relger og ser på, hvordan vi kan bruge dem til at få en ny sag i gang inden for de næste måneder,« fortæller Eddie Omar Rosenberg Khawaja, der er advokat for Mint og hendes forældre i sagen, og tilføjer:

»Vi har alt i spil lige nu.«

Tidligere onsdag fortalte Mints Far, Frank Thøgersen, at han har talt med sin datter om de nye regler, men også lovet, at de ikke giver op.