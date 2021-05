Appen MinSundhed kan ikke tilgås i øjeblikket.

Det fortæller Sundhed.dks presseafdeling til B.T.

Et problem for alle de danskere, der skal bruge deres coronapas i appen.

Nedbruddet skyldes, at man i dag har været nødt til at lave en opdatering, fordi der er kommet nye regler for blandt andet vaccination.

Og det betyder, at appen i øjeblikket ikke kan tilgås.

Sundhed.dk ved endnu ikke, hvornår problemet er løst, men fortæller, at man arbejder hårdt på at løse problemet.

»Vi håber på, det sker så hurtigt som muligt,« siger sundhed.dks presseansvarlige.

Står du og skal på restaurant eller i biografen, kan du stadig tilgå dit coronapas ved at logge på sundhed.dk.

Her melder hjememsiden, at der i øjeblikket er ekstraordinært mange besøgende.

Ventetiden er dog 'kun' tre minutter.