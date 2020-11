Minkpelserier med coronasmitte blandt medarbejdere ligger alle vest for Storebælt, oplyser styrelse.

De i alt 200 coronatilfælde, der er fundet på seks minkpelserier, er alle fundet vest for Storebælt. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag.

Tidligere tirsdag oplyste styrelsen, at den var blevet opmærksom på, at i alt 200 medarbejdere på seks forskellige minkpelserier var testet positiv for coronavirus.

To af pelserierne ligger ifølge TV2 i Lemvig og Varde.

Styrelsen kan videre oplyse, at alle de berørte minkpelserier befinder sig i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

I pressemeddelelsen siger overlæge Charlotte Hjort, der er enhedschef i Tilsyn og Rådgivning Nord:

- For at bryde smittekæderne har Styrelsen for Patientsikkerhed ud over den vanlige smitteopsporing også ydet sundhedsfaglig rådgivning til de seks pelserier, hvor der er konstateret smitte med covid-19 blandt medarbejdere.

/ritzau/