Lørdag blev det sidste lille håb slukket for formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen.

Frem mod pressemødet havde han været i dialog med myndighederne om forløbet, som han kalder 'uskønt', i håb om, at beslutningen om masseaflivningerne af danske mink kunne stoppes.

Ovenpå Berlingskes artikel fredag, hvor flere forskere udtalte, at det er meget sandsynligt, at minkmutationen, Cluster 5, allerede er uddød, og senere en række udenlandske forskere udtalelser om, at den danske regering har overreageret ved at kræve alle mink i Danmark aflivet, var der skabt anledning til at stille spørgsmålstegn ved den vidtrækkende beslutning om at slå alle danske mink ihjel.

Men på pressemødet lørdag understregede Sundhedsminister Magnus Heunicke igen, at beslutningen om aflivning af mink sker på baggrund af den betydelige sundhedsrisiko, der er forbundet med at have minkavl løbende med en pandemi. Han fremhævede, at spredningen ikke kunne inddæmmes trods mange forsøg. Derudover er der risiko for flere mutationer.

Både Fødevareminister Mogens Jensen, Tyra Grove Krause, afdelingschef ved Statens Serum Institut, og Hans Kluge, WHO's regionale chef i Europa, bakkede Sundhedsministeren op i, at aflivninger af mink er den rette vej at få.

»Det har jeg svært ved at anerkende,« lyder det fra Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere (Kopenhagen Fur) og fortsætter:

»Man er bange for en mulig ny mutation, som kan være farlig. Og den beslutning kan ikke rokkes. Det må vi tage til efterretning. Hele forløbet har været uskønt, men det er nu et emne for dem, der skal skrive i historiebøgerne om det. Jeg ser ikke længere mulighed for at redde erhvervet efter dagen i dag, det er desværre den sørgelige kendsgerning,« siger Tage Pedersen.

Mogens Jensen meddelte også på pressemødet, at han og Erhvervsminister Simon Kollerup vil mødes mandag med de øvrige partier i Folketinget for at drøfte kompensationen til minkavlerne.