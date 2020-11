Corona er fundet på 237 minkfarme, og for første gang er besætninger i Billund ramt. Aflivninger fortsætter.

Mens politikerne diskuterer, hvorvidt der skal indføres lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark, melder Fødevarestyrelsen, at der for første gang er konstateret coronasmitte i to minkbesætninger i Billund.

Det skriver de på Twitter, hvor de også fortæller, at der er bekræftet coronasmitte på i alt 237 minkfarme. 116 besætninger er aflivet, mens 33 er under mistanke for corona.

Tallet på 237 er en stigning på otte farme siden mandag.

Regeringen har besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives. Det er siden kommet frem, at der kun er bemyndigelse til at kræve mink slået ned på en farm, hvor der er smittede dyr, eller hvis den ligger mindre end 7,8 kilometer fra en farm med smitte.

Det har skabt stor ballade på Christiansborg tirsdag, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) har stillet sig frem og beklaget, at regeringen for en uge siden brød loven ved at kræve alle mink aflivet.

Regeringen blev ifølge statsministeren i weekenden orienteret om, at det var en ulovlig ordre.

Men først tirsdag skrev Fødevarestyrelsen en beklagelse til minkavlere, fordi det ikke fremgik af et tidligere brev, at der kun var tale om en opfordring til aflivning af raske mink uden for smittezonen i hovedsageligt Nordjylland.

Flere partier i blå blok har krævet fødevareminister (S) Mogens Jensens afgang, og det er varslet, at der vil blive stillet et mistillidsvotum.

Det har også vakt undren, at Mogens Jensen søndag i en skriftlig kommentar til flere medier sagde, at situationen hastede, og at det var derfor, regeringen handlede uden at have lovgivning på plads.

Det skyldes, at det står i modstrid med Mette Frederiksens melding om, at regeringen på det tidspunkt ikke var klar over, at der var tale om en ulovlig ordre.

Der forhandles tirsdag aften om kompensation for de berørte minkavlere.

