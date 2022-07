Lyt til artiklen

»Det er et total kollaps af centraladministrationen. Det er en voldsom kritik. Pilen peger på øverste politiske led.«

Tage Pedersen, der er formand for Dansk Pelsdyravlerforening og pelsauktionshuset Kopenhagen Fur, er ikke overrasket over Minkkommissionens beretning om minksagen.

Det fremgår, at der kan rejses sager mod alle ledende embedsmænd i minksagen.

Desuden rettes der hård kritik mod blandt andre statsminister Mette Frederiksen.

»Det er en magtfuldkommen regering, der har taget egenrådige, vidtrækkende beslutninger uden at spørge eksperter til råds og involvere de andre partier,« siger Tage Pedersen til B.T.

Det blev skæbnesvangert for 1.100 minkavlere, da regeringen på et pressemøde i november 2020 besluttede, at alle mink skulle aflives. 15 millioner mink for at være eksakt.

Minkkommissionen konkluderer, at statsministerens udmelding på pressemødet »objektivt set var groft vildledende«.

Også Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, får heftig kritik for sin ageren i sagen, ligesom det er tilfældet for Rigspolitiets øverste chef, Thorkild Fogde, og daværende chef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard.

»Det er forventeligt. Når der er mange, der blander sig i en sag, så er der også mange, der skal stilles til ansvar. Listen er lang,« siger Tage Pedersen.

Han mener, at sagen bør få et politisk efterspil.

»Det har været et utrolig uskønt forløb. Partierne i Folketinget bør lave en advokatundersøgelse og blive enige om, at de skal få konsekvenser for de ansvarlige.«

»Vi får aldrig vores erhverv tilbage. Men derfor er det alligevel rart og vigtigt for os at få en afklaring,« siger han.