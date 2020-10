SSI ville have overblik over minkansatte til hjælp i coronaindsatsen. Stort set ingen vendte dog tilbage.

Statens Serum Institut (SSI) har forgæves forsøgt at få et overblik over, hvem der arbejder på landets minkfarme.

Men kun én af 926 minkavlere har fortalt, hvem de har ansat, efter at SSI to gange har henvendt sig via virksomhedernes e-boks.

Det viser notater fra SSI, som Dagbladet Information har fået aktindsigt i.

De manglende oplysninger har haft konsekvenser for myndighedernes indsat. og arbejdet med at inddæmme coronasmitten.

- Vi ville gerne have haft flere svar, fordi så havde vi måske kunnet intervenere før hos nogle af de her minkfarme, siger Brian Kristensen til avisen. Han er overlæge ved SSI.

SSI sendte i juli to beskeder til minkavlerne via e-boks og bad om oplysninger om deres ansatte.

De skulle være del af en liste over alle, der har relation til minkfarmene: ejere, familiemedlemmer og ansatte.

Personerne ville blive opfordret til at blive testet for coronavirus én gang om ugen, og testresultaterne kunne så samkøres med listen.

Det ville gøre det nemmere for SSI at overvåge smittespredningen i branchen. Men responsen var altså stort set ikke-eksisterende.

/ritzau/