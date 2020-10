»For de berørte avlere har de seneste uger været forfærdelige.«



Sådan lyder det fra Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, i en pressemeddelelse torsdag aften, efter det kom frem, at regeringen har besluttet, at omkring en million mink skal aflives på grund af smitterisiko for covid-19.

Aflivningen omfatter op imod 100 besætninger – både minkfarme med smittede dyr og farme, som er mistænkt for smitte. Det sker, efter at der er konstateret coronasmitte på mindst 41 minkfarme.

»Det er en tung beslutning, regeringen har truffet, men vi bakker fuldstændig op. I de seneste uger har vi alle oplevet, at stadig flere farme i Nordjylland er blevet smittet, og ingen har kunnet forklare stigningen. Menneskers sundhed må komme først. Vi ønsker ikke som erhverv at være kilde til angst i lokalsamfundet,« siger formand for Danske Minkavlere,Tage Pedersen.

Mange mink har måttet lade livet på grund af coronavirus. Her er det et billede fra Holland, hvor minkfarme har været særligt ramt af virussen. Foto: ROB ENGELAAR Vis mere Mange mink har måttet lade livet på grund af coronavirus. Her er det et billede fra Holland, hvor minkfarme har været særligt ramt af virussen. Foto: ROB ENGELAAR

På pressemødet torsdag aften kom det frem, at arbejdet med mink lige nu er det ‘mest risikable erhverv i Danmark, når det kommer til at blive smittet med covid-19'. Det fortalte SSI’s faglige direktør, Kåre Mølbak.

»Vi ved med sikkerhed, at mink kan smitte mennesker,« sagde han.

Trods utallige forsøg på at bekæmpe smitten på farmene er det altså ikke lykkes at slå smitten ned.

»Vi har alle haft en klar forventning om, at det ville være lykkedes bedre, end det billede vi ser nu,« siger Tage Pedersen.

Han forklarer desuden, at de kommende uger for de berørte avlere har været forfærdelige.

»Usikkerheden har været altopslugende for de enkelte avlere, medarbejdere og deres familier. Nogle af mine medlemmer har måttet passe deres dyr, mens de selv har været meget syge af corona. De har ikke vidst, om de kunne pelse om kun en måneds tid fra nu af – og dermed bevare deres erhverv og deres indtægt, eller om de skulle gå fra gården,« siger han.

På pressemødet kom det også frem, at ejerne af minkfarmene får kompensation for tabt indtjening. Dyrene vil desuden blive aflivet på en ordentlig måde.



»Det er selvfølgelig ikke rart at være erfaren i det her, men det er vi i Fødevarestyrelsen. Vi har prøvet at slå dyr ned før,« sagde Hanne Larsen, som er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, på pressemødet.