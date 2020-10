Foreningen Bæredygtigt Landbrug har tirsdag politianmeldt Fødevarestyrelsen, oplyser den i en pressemeddelelse.

Foreningen mener, at kontrollanter fra Fødevarestyrelsen kan have været med til at sprede coronasmitten på minkfarme, særligt i Nordjylland.

»Vi kan nu konstatere op til flere tilfælde, hvor minkfarmene er smittet med covid-19, meget kort tid efter at Fødevarestyrelsen har været ude for at kontrollere besætningen,« siger Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede Jørgensen, i pressemeddelelsen.

Ifølge Bæredygtigt Landbrug er der konstateret covid-19 på en minkfarm, efter at Fødevarestyrelsen lavede en kontrol af indhegningen på farmen.

Flemming Fuglede Jørgensen mener, at kontrollanterne burde kunne fremvise en negativ coronatest, når de ankommer til en farm.

En opdatering fra Fødevarestyrelsen 21. oktober viser, at der er konstateret smitte på 128 af landets i alt 1137 minkfarme. Det svarer til mere end hver tiende farm i landet.

21. oktober fortalte Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, at der de seneste to uger er aflivet omkring 40 besætninger af mink, mens arbejdet er i gang på yderligere 40 farme.

Dyrene skal aflives på omkring 250 minkfarme. Det svarer til besætningen på hver femte af landets farme.

Det betyder, at omkring tre millioner mink skal aflives, oplyser Fødevarestyrelsen til Ritzau.

