Minkbranchen mener, at den skal have fuld kompensation for, at alle mink skal aflives. Demonstration fredag.

I traktorer og lastbiler vil omkring 200 minkavlere og medarbejdere fredag demonstrere i Holstebro.

Demonstration har til formål at råbe regeringen op, så minkavlerne kan få klarhed over, hvordan deres fremtid ser ud, når alle mink i Danmark er aflivet.

Det oplyser Per Thyrrestrup, som repræsenterer de danske pelsdyravlere.

Han siger, at minkavlerne kræver svar om kompensation inden for 14 dage. Indtil da har regeringen arbejdsro, mens avlerne får aflivet og tømt alle farmene.

- Vi vil have svar, når vi er færdige med det her om 14 dage. Det er ved at få så menneskelige konsekvenser nu, at avlere, jeg har kendt i 20 år, dem kan jeg ikke kende længere, når jeg taler i telefon med dem.

- Så det er et krav til regeringen om, at når man har været så voksen, at man har taget beslutningen (om at aflive alle mink, red.), så er man også nødt til at tage beslutningen om, hvad der skal ske med vores erhverv, siger Per Thyrrestrup.

Branchen mener, at den skal have fuld kompensation.

Regeringen besluttede onsdag at aflive alle mink i Danmark.

Beslutningen er taget, fordi Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation af coronavirus blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Den mutation af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod.

Ifølge Thyrrestrup, som selv har en farm med 68.000 mink, vil også repræsentanter fra andre dele af landbruget deltage i demonstrationen.

Ved demonstrationen klokken 10 vil avlerne slå fysisk ring om området over for landbrugscenteret Sagro i Holstebro. Det skal symbolisere, at samfundet bør slå ring om minkbranchen.

Samlet skal 15-17 millioner mink aflives i Danmark. Aflivningen vil sætte en stopper for minkindustrien i en årrække. Branchen mener, at den reelt bliver lukket med aflivningen.

/ritzau/