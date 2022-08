Lyt til artiklen

En fødevareminister er blevet fyret. En rigspolitichef er sendt hjem. Det samme er en departementschef.

Og så er der en lang række andre embedsmænd, der har fået hårde påtaler i en større kommissionsrapport.

Ja, sagen om de dræbte mink har de seneste år udviklet sig til en af nyere tids største politiske sager.

Men det fik alligevel landets statsminister, Mette Frederiksen, til onsdag aften at udtale følgende:

»Jeg mener ikke, at der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink, og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om en skandale.«

Statsminister Mette Frederiksen udtaler sig om personalemæssige konsekvenser af Minkkommissionens beretning på et doorstep i Aalborg onsdag 24. august 2022.

Det fik straks de sociale medier til at gløde, men i en række specifikke danske hjem stak kommentaren en tand dybere.

Nemlig hos de minkavlere, som fik deres liv vendt på hovedet, da deres livsværk – uden lovhjemmel – blev tilintetgjort.

En af dem er Walther Christiansen.

»Det er jo en fuldstændig forkert udtalelse. Det er da en skandale, når en statsminister lyver på tv, og alt efterspillet viser da også det samme,« siger minkavleren.

Mette Frederiksen havde nærmest ikke afsluttet pressemødet om at lukke minkerhvervet ned, før Walther modtog en uhyggelig besked fra sin bror, der også var minkavler.

Tidligere minkavler Walther Christiansen

Broren truede med at tage sit liv, da statsministerens udmelding var så indgribende.

Det lykkedes heldigvis ikke, men det gør blot, at hele sagen om minkaflivningen har sat sig ekstra dybt hos Walther.

»Mette Frederiksens udtalelse er simpelthen så ekstremt respektløs – både for mig og andre minkavlere. Den sårer mig virkelig, og jeg synes jo personligt, at hun bør gå af,« siger han.

Tage Pedersen, der var minkavler og nu er formand for Dansk Pelsdyravlerforening, stemmer i.

»Hvor er hun henne? Er hun i et andet samfund? For hun er da den eneste, der ikke synes, at det her er en skandale. Det er da én stor skandale, og det fremgår da også af Minkkommissionens beretning,« siger han og fortsætter:

»Det er respektløst over for alle minkavlere, men også hele samfundet, at hun står og siger sådan noget. Hun lytter jo ikke, selvom der er blevet udtalt stærk kritik af en uafhængig kommission. Det er helt hen i vejret, og jeg ved simpelthen ikke, om hun omgiver sig med almindelige mennesker.«

