Det har taget hårdt på den minkavler, hvis besætning er blevet ramt af coronavirus og derfor nu skal aflives.

Det siger John Elling, formand for Nordjyllands Pelsdyravlerforening, til B.T.

»Jeg har snakket med ham de sidste par dage, og han er dybt berørt af situationen. Han er sgu ramt i dag, efter han har fået at vide, at alle hans dyr skal nedpelses,« siger John Elling, som selv driver minkfarmen Nordland ved Jerup, nord for Frederikshavn.

Ifølge pelsdyravlerformanden passer den pågældende minkfarmer mellem 15.000 og 20.000 dyr, og selv om kun nogle få af dem er ramt af virussen, skal samtlige aflives, da myndighederne ikke tager chancer, når det gælder corona.

»Det er en minkavler, som har været med i rigtig mange år, og det er klart, det er hårdt at miste det, man selv har været med til at bygge op,« siger John Elling.

Formanden for de nordjyske pelsdyravlere vil ikke oplyse, hvilken minkfarm der er blevet ramt af coronavirus.

Det nærmeste, Fødevarestyrelsen vil ind på, er, at det er en farm i det nordlige Vendsyssel.

B.T. har fra anden side fået oplyst, hvilken minkfarm der er tale om. Og har kontaktet den pågældende pelsdyravler.

Han ønsker ikke hverken at be- eller afkræfte oplysningen og henviser til Fødevarestyrelsen.

Det er første gang, der bliver konstateret coronavirus hos mink i en besætning i Danmark.

Den ramte besætning i Vendsyssel vil nu blive aflivet ud fra et forsigtighedsprincip, oplyser myndigheden, som gennem prøver fra 34 mink fra den pågældende farm har konstateret, at dyrene har coronavirus i sig.

Analysen af prøverne blev foretaget, efter en person tilknyttet minkfarmen tidligere har fået konstateret covid-19.

Fødevarestyrelsen laver i den kommende tid en teststrategi for at afklare, om mink på andre farme i Vendsyssel også er blevet ramt af den frygtede smitte.

»Han (minkavleren, red.) har fået at vide af Fødevarestyrelsen, at der torsdag dukker et hold op, som skal aflive dyrene. Så han er selv hårdt ramt i dag,« siger pelsdyravlernes formand John Elling.