Op mod fem millioner mink er i den seneste tid blevet aflivet på minkfarme i Nordjylland på grund af corona-virus og frygten for smittespredning, men i går formiddags dukkede der et levende eksemplar af pelsdyret op i en børnehave i Frederikshavns Kommune.

Det oplyser vicepolitiinspektør Henrik Skals, Nordjyllands Politi, til Fagbladet 3F.

»Vi fik et opkald fra en børnehave om, at der var en mink på legepladsen. Den havde forskanset sig i et legehus,« siger Henrik Skals, der er leder af Den Lokale Beredskabsstab på politigården i Aalborg, hvor Nordjyllands Politi i forbindelse med Covid-19 smitte i nordjyske minkfarme og aflivningen af dyrene har samlet myndighederne.

Bortset fra en række mindre øer er der mink i den danske natur. Men de stammer alle fra minkfarme, og de færreste er i stand til at overleve længere tid i fri natur.

Minken i børnehaven overlevede heller ikke sin springtur.

»Vi fik tilkaldt Falck og en dyrlæge, som fik indfanget og aflivet minken,« siger Henrik Skals.

»Det er ikke til at vide, om minken var vild eller lige var stukket af fra en minkfarm. Men det er den eneste melding, som vi har fået om mink uden for farmene i den seneste tid,« siger han.