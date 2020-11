Personer tæt på minkdrift og deres bofæller bør coronatestes tre til fire gange hver uge, anbefales det.

Det er ikke kun dem, der arbejder på en minkfarm, som bør testes for coronavirus hyppigt.

Også deres bofæller bør testes. Og det skal gerne være tre til fire gange om ugen, lyder det fra Sundhedsstyrelsen i et sæt nye anbefalinger.

Anbefalingerne går dermed længere end dem, som myndighederne torsdag kom med, da de skærpede coronarestriktionerne i dele af Nordjylland.

Her lød opfordringen, at mink-relaterede bør lade sig teste hver tredje til fjerde dag.

- Det er vigtigt, at folk, der har en vigtig samfundsfunktion, fortsat har mulighed for at komme på arbejde, hvis de ikke er i risiko for at smitte andre.

- Den hyppige test af personer, der arbejder eller på en anden måde har relation til minkdrift, sikrer samtidig, at der ikke er en eventuel smitte, der kan sprede sig, siger overlæge Bolette Søborg i en pressemeddelelse.

Der blev torsdag annonceret en stribe restriktioner i de syv kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Blandt andet opfordres beboerne i de syv kommuner til ikke at krydse kommunegrænserne.

Kommunerne rammes, da de huser en stor del af landets minkavl, der skal slås ned, efter at en mutation af coronavirus har spredt sig fra mink til mennesker.

I de syv nordjyske kommuner opfordres alle arbejdspladser kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

Bor man sammen med en, der arbejder på en minkfarm uden corona, må man godt fortsat tage på arbejde, hvis man varetager en kritisk funktion.

Man skal dog lade sig teste som anbefalet. Det samme gælder for børn og unge, der går i skole. Elever i 5. til 8. klasse er dog også blevet hjemsendt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver hjemme fra arbejde, skole og daginstitution, hvis man bor sammen med en, der arbejder på en minkfarm, hvor der er konstateret coronavirus.

De kan vende tilbage til hverdagen, 14 dage efter at den smittede minkbesætning er slået ned, lyder anbefalingen.

De skærpede restriktioner i de syv kommuner gælder frem til 3. december.

