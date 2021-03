Lægemiddelstyrelsen anbefalede det, alligevel ville Sundhedsministeriet ikke støtte den danske vaccine.

Sidste sommer blev Sundhedsministeriet anbefalet at støtte en dansk kandidat til en coronavaccine, der dengang var under opsejling. Alligevel valgte de ikke at gøre det. Det skriver Dagbladet Information tirsdag.

Anbefalingen kom fra Lægemiddelstyrelsen, efter at de fik indsigt i lovende startresultater fra Bavarian Nordic, skriver avisen.

Den pågældende vaccine bliver i dag testet på mennesker og væsentlig tættere på at kunne tages i brug.

Den er udviklet af forskere på Københavns Universitet i firmaet AdabtVac. Senere er licensen på vaccinen solgt til medicinalselskabet Bavarian Nordic.

I en aktindsigt, som Information har fået, viser det sig, at forskerne bag i juli sidste år præsenterede vaccinen for Lægemiddelstyrelsen.

De kunne her fremlægge resultater, der pegede på en vaccine med en stærk antistof-respons, som var hurtigere og mere langvarig end andre kandidater på markedet.

Lægemiddelstyrelsen anbefalede på den baggrund at støtte vaccinen med 75 millioner kroner "med forbehold for, at forskellige juridiske og økonomiske problemstillinger skulle udredes," skriver Information.

På trods af anbefalingen valgte Sundhedsministeriet ikke at støtte den.

Og det har fået kritik fra flere sider.

Heriblandt videnskabsanalysevirksomheden Airfinity, der monitorerer coronaudviklingen. De mener, at regeringen burde have taget det mere seriøst.

- Man burde fra starten have taget vaccineudvikling lige så alvorligt som lockdown og investeret hurtigt og meget i forskning og udvikling, kliniske forsøg og potentielt også produktion, siger direktør Rasmus Bech Hansen til Information.

Ifølge Bavarian Nordic selv har manglen på støtte forsinket vaccineudviklingen.

- De vacciner, som allerede er på markedet, har det til fælles, at man gjorde noget helt usædvanligt og kørte flere forsøg oven i hinanden. For tiden er så kostbar. Men det har vi ikke haft mulighed for, fordi vi ikke fik den eksterne finansiering, siger Rolf Sass Sørensen, vicepræsident for kommunikation i Bavarian Nordic, til Information.

Sundhedsministeriet skriver til Information, at de dengang 'henholdt sig til den købsstrategi, der var lagt i EU.'

/ritzau/