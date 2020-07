Stigning i coronasmitte i Spanien har fået rejsebranchen til at foreslå regionale rejsevejledninger.

Den danske rejsebranche og flere fagfolk har efterlyst, at Udenrigsministeriet fremover laver regionale rejsevejledninger, så et lokalt smitteudbrud ikke risikerer at lukke for rejser til et helt land.

Men hos Udenrigsministeriet er meldingen, at det er en vanskelig øvelse at gå den vej.

Udmeldingen kommer, efter at Norge og Storbritannien har indført krav om karantæne for borgere, der har rejst til Spanien.

For at danske myndigheder vil indføre anbefaling om karantæne, kræver det mindst 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen i det pågældende land. Samtidig skal under fem procent af de testede have virusset.

'De data, der ligger til grund for klassificeringen, er ikke tilgængelig på regionalt niveau for alle landene i EU/Schengen.'

'En regionalt baseret ordning ville desuden være administrativt tung, ligesom den er mindre stabil og forudsigelig, og dermed kan give øget usikkerhed for rejsende,' skriver Udenrigsministeriet i en mail.

Det har mandag ikke været muligt at få et interview med en repræsentant fra ministeriet.

I Spanien har der på det seneste været en stigning i antallet af smittede. Det gælder især i regionerne Catalonien og Aragón.

Den danske rejsebranche frygter en yderligere stigning, som kan føre til, at der bliver lukket for rejser til hele Spanien, selv om der i dele af landet kun er begrænset smitte.

Udenrigsministeriet gør opmærksom på, at Statens Serum Institut løbende offentliggør smittetal i de regioner i udlandet, hvor der er data.

'Når man rejser, anbefaler Udenrigsministeriet, at man er opmærksom på sin personlige sikkerhed og holder sig løbende opdateret om udviklingen i smittebilledet via de lokale myndigheder, lokale medier og sit rejsebureau.'

'Såfremt man opholder sig i en region, hvor antallet af nye smittede overstiger 50 per 100.000 indbyggere per uge, opfordres man til ved hjemkomst at lade sig teste,' skriver ministeriet.

Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag sine rejsevejledninger.

/ritzau/