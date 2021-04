Erhvervsdrivende behøver ikke at kræve dokumentation for, at kunder er fritaget for coronapas-ordningen.

Der er godt nyt til dem, som gerne vil ud og nyde genåbningen, men som af den eller anden grund ikke kan få lavet et coronapas.

Erhvervsdrivende, som frisører eller restaurantejere, behøver ikke kræve dokumentation for, at man er undtaget for ordningen med coronapasset.

Det oplyser Justitsministeriet i et skriftligt svar.

- Den erhvervsdrivende er således ikke forpligtet til at kræve forevisning af eksempelvis en lægeerklæring, der viser, at kunden ikke er omfattet af kravet om fremvisning af coronapas, hvis kunden på anden vis sandsynliggør at dette er tilfældet, skriver ministeriet.

Coronapasset dokumenterer, at man ikke udgør en smittefare med coronavirus, og det spiller en afgørende rolle i genåbningen af samfundet.

Af coronapasset vil det fremgå, om man har et negativt coronaprøvesvar, dokumentation for at man er vaccineret eller et positivt coronaprøvesvar, der er mellem 2 og 12 uger gammelt.

