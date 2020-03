Danskere fanget i Tunesien får mulighed for at flyve til Holland fredag. Men der er ingen garanti for plads.

Udenrigsministeriet har tidligere meldt ud, at omtrent 100 danskere torsdag er på vej hjem fra Marokko, og nu er der også hjælp på vej til danskere i et andet nordafrikansk land, Tunesien.

På Twitter skriver Udenrigsministeriets Borgerservice torsdag eftermiddag, at der fredag vil være en flyafgang fra landets hovedstad, Tunis, til Amsterdam i Holland.

Danskere, som ønsker at komme med flyet skal sende en mail til to mailadresser tilhørende den danske ambassade - mailadresserne er henholdsvis clafri@um.dk og algamp@um.dk.

Borgerservice kan ikke garantere, at der vil være plads til alle.

/ritzau/