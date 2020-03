Ministerium fraråder ikke-nødvendige rejser til fire regioner i Italien. En region blev tilføjet ved en fejl.

Valle d'Aosta fremgik en overgang blandt de regioner i Norditalien, som Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Men regionen blev tilføjet ved en fejl.

Det skriver ministeriet sent tirsdag på Twitter.

- Rettelse: Vi fraråder ikke-nødvendige rejser til regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto, skriver Udenrigsministeriet.

- Valle d'Aosta blev tilføjet ved en beklagelig fejl. Vi opfordrer danskere til at være ekstra opmærksomme i Valle d'Aosta og resten af Italien.

Allerede mandag frarådede ministeriet ikke-nødvendige rejser til regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Ministeriet arbejder generelt ud fra et forsigtighedsprincip, da der har været en stor stigning i antallet af smittede med coronavirus i regionerne.

I alt ti danskere er nu smittet med coronavirus. Ni af de ti tilfælde er konstateret hos patienter, der enten har været i det nordlige Italien eller har været i kontakt med nogen, der har.

Af samme årsag skal alt sundhedspersonale, der har været i Norditalien eller andre områder med mange coronasmittede, blive hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkomsten til Danmark.

Det gælder også, selv om de ikke har haft symptomer på smitte.

De danske sundhedsmyndigheder råder alle andre danskere, der har været i de berørte områder, til at tage de samme forholdsregler. Det er dog kun et egentligt krav for sundhedspersonale.

Italien er det land i Europa, hvor flest personer er smittet med virusset.

Ifølge den seneste opgørelse fra det amerikanske universitetshospital Johns Hopkins er der nu konstateret 2502 smittede i Italien. 79 er døde som følge af sygdommen.

/ritzau/