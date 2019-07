Mints papfar, Frank Thøgersen, og lillebror Malick er netop rejst til Thailand på forlænget sommerferie.

Drømmen er, at han i august kan vende hjem til Danmark med hele sin familie – også Mint og hans kone, Ratree.

Men helt så stærkt ser det ikke ud til at gå.

For selvom ministeriet allerede er i gang med det lovforberedende arbejde, bliver det først fremsat på den anden side af Folketingets sommerferie.

»Denne sag står øverst på min liste. Nogle børn er kommet i klemme, fordi Folketinget har vedtaget nogle regler, som hverken kan forklares eller forsvares. Derfor er vi også allerede gået i gang med at forberede en løsning. Den vil blive præsenteret for partierne hurtigt efter sommerferien,« lyder det fra den nye udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S).

Lige før sommerferien kunne Mint, familien og klassekammeraterne ellers juble over, at politikerne i regeringsforhandlingerne var blevet enige om en redningsplanke for de cirka 70 børn, der siden 2016 er blevet udvist på baggrund af en integrationsvurdering.

Det fik straks de mange familier, der i kortere eller længere tid har været splittet over flere kontinenter, til at stille spørgsmålet: 'Hvornår?'

Mints papfar, Frank Thøgersen, begyndte allerede på den nye regerings første dag at drømme om, at Mint kunne flyve med sin mor, når Ratree den 5. august har en flybillet hjem.

Men da den nye lov, som skal åbne Mints dør tilbage til Danmark, først skal behandles i Folketinget, bliver det først efter den 8. oktober, når Folketinget åbner igen efter sommerferien.

Lige præcis den dag er det et år siden, at Mint vinkede farvel til sine klassekammerater, lillebror Malick og papfar i Danmark.

Siden den 8.oktober sidste år har Mint ikke været i Danmark.

Frank Thøgersen og Malick har dog flere gange fået sponsoreret ture til Thailand, så familien bl.a. har kunnet fejre jul sammen. Og klassekammeraterne har hver eneste fredag sendt en fælles snap til Mint, så hun ved, at hun ikke er glemt.