»Masser af danske læger er trådt frem og sagt: Pas nu på med at åbne grænserne,« lød justitsministerens argument i sidste uge for at holde grænserne lukket.

Men nu har Jyllands Posten talt med de 'danske læger', som ministeren henviser til. Og fra tre ud af fire, lyder det, at vi godt kan åbne grænser.

Justitsminister Nick Hækkerup havde i sidste uge travlt med at forsvare de lukkede grænser.

Og selv om det ifølge ministerens argumentation »først og fremmest« er en politisk beslutning, så støtter han også de danske lægers vurderinger.

Mere præcist er det en artikel, der blev bragt den 9. maj i Information, som justitsminister Nick Hækkerup i sin argumentation henviser til.

I artiklen fra den 9. maj giver Søren Riis Paludan, virolog og professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, og tre andre eksperter rigtig nok udtryk for, at man skal være varsom med at åbne grænserne.

Her vurderer Søren Riis Paludan, at »hvis man vil holde smitten tæt på nul, så er det klart, at man er nødt til at holde grænserne lukkede«. Han gør det dog samtidig klart, at det afhænger af, hvilken strategi, man går efter.

I Jyllands Posten i dag vurderer Søren Riis Paludan, at det nu er forsvarligt at åbne grænserne.

»Det er jo mere eller mindre det samme smittetryk i f.eks. Tyskland og Norge, mens det i Sverige er ca. dobbelt så højt. I Sverige har de på den anden side flere med overstået infektion og derfor højere immunitet. Og hvis man går uden for Stockholm, er smittetrykket i resten af Sverige lavere end i København,« siger han til Jyllands Posten.

To andre af de eksperter, der optræder i Informations artikel, forsker i pandemier og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet, Lone Simonsen og overlæge og professor i infektionsmedicin på Aarhus Universitet Lars Østergaard, anbefaler ifølge Jyllands Posten heller ikke at holde alle grænser lukkede.

Lone Simonsen mener godt, at man kan åbne grænserne til Norge og Tyskland, som har »nogenlunde samme epidemi«.

Lars Østergaard mener, at grænser godt kan åbnes, hvis blot fire tiltag overholdes: Landende skal have samme smittetryk. Samme måde at gøre tingene op på og samme tilgang til og strategi for epidemien. Derudover skal informationer indsamlet i det pågældende land kunne videregives, så Danmark kan agere ud fra evt. ændringer. Og sidst, så skal turisterne følge reglerne i Danmark.

Det har ikke været muligt for Jyllands Posten at få et interview med den fjerde og sidste ekspert i Informations artikel, professor i infeksionsmedicin Jens Lundgren.

I den oprindelige artikel i Information udtrykker han en bekymring for, at danskernes sammenhold om at bekæmpe virus kan blive truet, hvis der kommer indrejsende, som ikke passer ligeså godt på.

Onsdag klokken 12 skal partilederne forhandle en mulige udvidelse af fase to. I den forbindelse har blandt andet Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale Venstre givet udtryk for, at grænseåbning står højt på partiernes ønskeliste.

I en rapport, som skal indgå i forhandlingerne, advarer SSI onsdag om, at en åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder, der kan få betydning for smittetrykket i Danmark.