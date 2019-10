Midt i jublen over at være samlet igen spiller Mints familie nu bolden videre til politikerne.

For skal hun blive i mere end 90 dage, kræver det en lovændring.

Eller som der står på T-shirten af en af Frank Thøgersens gode venner, da Mint tirsdag morgen landede i Københavns Lufthavn:

‘Velkommen hjem Mint. Hvad så Mette? Nu er det op til dig.’

Frank Thøgersens kammerat René er med i lufthavnen for at hente Mint. Han har medbragt et særligt budskab til statsministeren på sin mave.

Statsministeren har nemlig flere gange nævnt Mint i sine taler.

Og i august sendte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) en lov i høring, som hvis tidsplanen holder, kan træde i kraft inden Mints turistvisum udløber.

»Indtil videre holder vi tidsplanen. Det betyder, at loven kan blive endeligt vedtaget inden jul og kan træde i kraft 1. januar,« bekræfter Mattias Tesfaye tirsdag overfor B.T.

Ifølge ministeren er lovforslaget, som vil blive fremsat i Folketingssalen, grundlæggende det samme, som blev sendt i høring i august.

Jeg synes jo, at både røde og blå politikere har et ansvar for, at vi er endt i den her situation. Det ville klæde os, at få ryddet op efter os selv Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S)

»Det betyder en ny tre-måneders regel og en overgangsordning for blandt andre de her 83 familier, som får mulighed for at søge igen,« siger han og uddyber om overgangsordningen:

»Lige så snart man har indleveret sin ansøgning i det nye år, får man det, der hedder processuelt ophold, så man kan blive her, mens sagen bliver behandlet,« siger Mattias Tesfaye.

Selv om Mints navn adskillige gange er blevet nævnt i forbindelse med lovændringen, vil lovændringen få betydning for langt flere familier.

»Der er 83 familier i den situation, og Mints familie er den ene,« siger Mattias Tesfaye.

Gensynsglæden var stor, da hele familien tirsdag for første gang i et år var samlet på dansk jord.

Der er dog et stort forbehold. En lovændring kræver et flertal.

»Men jeg har en god dialog med blandt andre Venstre, og jeg regner med, at de bakker op omkring lovforslaget. Og dermed vil der være et flertal,« siger han og uddyber:

»Jeg synes jo, at både røde og blå politikere har et ansvar for, at vi er endt i den her situation. Det ville klæde os at få ryddet op efter os selv,« siger han.

Mattias Tesfaye fortæller, at han har ‘nogle gode samtaler med Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede, men han har endnu ikke fået en endelig tilkendegivelse fra Venstre.

»Det er jo i sidste ende det, der bliver det afgørende,« siger Mattias Tesfaye.

Ministerens ønske er, at de nye regler og overgangsordningen bliver vedtaget i samme lovforslag inden jul.

»Alternativet er, at vi først skal vedtage de nye regler og så stemme det igennem sammen med de blå. Og så bagefter lave en overgangsordning og stemme det igennem sammen med de røde,« siger han.

Og det vil altså alt andet lige tage længere tid, før Mint og de andre børn kan få en ny chance.