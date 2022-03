Det er ikke ambitionerne, der mangler hos Nikoline Linnemann Prehn.

Som 13-årig blev hun en del af Aalborgs Ungebyråd, og i samme ombæring meldte hun sig ind i DSU.

Nogle år senere blev hun elevrådsformand for Aalborg Katedralskole.

Og nu, som 19-årig, vil hun blive et af landets yngste folketingskandidater og være ungdommens politiske repræsentant. Nærmere bestemt for Socialdemokratiet.

»En af grundene til, at jeg stiller op, er, at jeg virkelig synes, der mangler unge i vores parti. Jeg kan ikke se, hvem jeg skulle stemme på, hvis jeg ikke selv stillede op,« griner hun.

Nikoline Linnemann Prehn Født og opvokset i Aalborg, 19 år gammel

Bor i dag i København og læser statskundskab

Har blandt andet været formand for Aalborg Ungebyråd og elevrådsformand for Aalborg Katedralskole

Nikoline Linnemann Prehn er født og opvokset i Aalborg og er indstillet som kandidat for Socialdemokratiet i Indre By og Christianshavn, da hun flyttede til København for at studere statskundskab.

Men det var rundt om spisebordet hjemme i Aalborg, at interessen for politik fik sin begyndelse.

Den opmærksomme læser har måske lagt mærke til, at den 19-årige politikerspires efternavn giver genklang.

Hendes far er nemlig Rasmus Prehn (S), der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

»Jeg er vokset op i en familie, hvor der er blevet snakket rigtig meget om politik. Det er det, der er blevet talt om over aftensmaden.«

Men specielt en oplevelse uden for hjemmet, nemlig en tur til Nepal, gav hende ekstra meget blod på tanden i forhold til at ændre verden til det bedre gennem politik.

Nikoline Linnemann Prehns politiske karriere havde blandt andet sin spæde start i Aalborg Ungebyråd, hvor hun var formand. Foto: Privat Vis mere Nikoline Linnemann Prehns politiske karriere havde blandt andet sin spæde start i Aalborg Ungebyråd, hvor hun var formand. Foto: Privat

»Der mødte jeg mennesker, der viste, hvor vigtigt det er, at vi er der for hinanden,« fortæller hun.

»Jeg var ude på landet, hvor jeg boede ved lokale familier. De fortalte, at det var blevet meget svært for dem at dyrke deres afgrøder på grund af klimaforandringerne, og det er altså over halvdelen af den nepalesiske befolkning, der lever af at dyrke landbrug,« siger hun og tilføjer:

»Nepal er et af de lande, der er blevet ramt hårdest og hurtigst af klimaforandringerne med tørke, oversvømmelser og omskifteligt vejr. Det at møde de mennesker og få sat ansigter på dem, det går ud over, gjorde et rigtig stort indtryk.«

Netop Nikoline Linnemann Prehns klimaengagement medførte, at hun kortvarigt brød med det parti, hun i dag stiller op for.

»Da jeg var 15, meldte jeg mig ud af DSU. Det var i protest over, at jeg ikke syntes, vores parti var ambitiøst nok på klimaområdet og udlændingeområdet,« erindrer den unge politiker.

»Der er jo mange storbyvælgere, der har bevæget sig væk fra Socialdemokratiet, og mit indtryk er, at det for mange ud over mig selv i høj grad var på grund af de her to ting.«

Hun meldte sig kortvarigt ind i Alternativet, men kunne ikke se sig selv der. Hun ville tilbage til det første parti, hun kastede sin kærlighed på, og forandre tingene til det bedre der.

»I Københavns Storkreds er det meget etablerede politikere i 40erne, og de er virkelig dygtige, men vi har også brug for noget nyt. Vi så jo, hvordan DSU vandt skolevalget bare en måned før kommunalvalget, så de unge vil jo gerne det socialdemokratiske, men har ikke kunnet se sig selv i partiet.«

Nikoline Linnemann Prehn mener, at Socialdemokratiet skal lære noget af deres ungdomsparti, hvis de skal fremtidssikre sig selv.

»Det kan vi for eksempel ved at være mere progressive og fremadsynet. Vi skal have det store billede med.«

Især generationskonflikten, som den unge politiker mener er at finde mange steder, vil hun gøre op med.

»Specielt med klimaet. Det handler om, at vi har en klode, som vores generation og generationerne efter os skal kunne leve på. Men virkelig også i forhold til alkoholdebatten,« siger hun og uddyber:

»Vi er i DSU meget ærgerlige over snakken, der er om at forbyde køb af alkohol, til man bliver 18. Fordi de 50-årige sidder jo stadig og nyder deres rødvin. Der mangler et ungt perspektiv,« konstaterer hun.

Om Nikoline Linnemann Prehn skal have lov til at være det unge perspektiv i et parti med fornyelsesbehov, bliver afgjort på tirsdag.

Her er der nemlig generalforsamling, hvor hun er blevet indstillet som folketingskandidat.

»Hvis jeg bliver valgt, kommer jeg til at bruge rigtig meget tid på at møde en masse mennesker og planlægge valgkamp til et valg, vi jo ikke rigtig ved hvornår kommer.«

Men planen er også simpel, hvis hun ikke bliver valgt:

»Så er det bare op på hesten igen. Så kan det være, der kommer en anden mulighed på et tidspunkt.«

Men målet er uanset tirsdagens resultat klart:

»Jeg vil være de unges stemme,« afslutter hun.