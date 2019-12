Danmark er faldet tilbage på ligestillingsrangliste. Det er ikke tilfredsstillende, siger Mogens Jensen (S).

Der ligger stadig et stort stykke arbejde med at øge den danske ligestilling.

Sådan lyder det fra ligestillingsminister Mogens Jensen (S), efter at Danmark i den årlige ligestillingsrapport fra World Economic Forum (WEF) er faldet fra en 13.-plads i 2018 til en 14.-plads i 2019.

- Det er klart, at det ikke er tilfredsstillende med den position, Danmark har.

- Det viser blot, at vi fortsat har en lang række udfordringer på ligestilling, som vi skal have tacklet. Det vil regeringen og jeg sætte os i spidsen for at komme til at tackle, siger Mogens Jensen.

Han peger blandt andet på, at man skal have flere mænd til at tage barsel, at man får udlignet lønforskellen mellem mænd og kvinder, og at flere kvinder kommer i front som ledere.

/ritzau/