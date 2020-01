'Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation'.

Sådan lyder den officielle beskrivelse af den laveste karakter på skalaen, som elever landet over kan få. Men det kan - måske - snart være slut.

I hvert fald mener uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at bundkarakteren -3 helt skal fjernes.

Det fortæller hun til DR, efter SF over for sammen medie har fortalt, at man gerne vil have en helt ny karakterskala.

Partiet mener i stedet, at man bør have en skala med følgende karakterer: 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

Til DR forklarer Ane Halsboe-Jørgensen, at hun - som SF - gerne ser bundkarakteren -3 forsvinde.

»Det virker forkert på mig, at vi kan bedømme vores børn og unge med minus-karakterer. Det signal der ligger i det, det er jeg ikke tilhænger af,« siger hun.

Den nuværende karakterskala lyder: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12.