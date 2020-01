Social- og indenrigsminister håber at have nyt udligningssystem klart inden næste forhandlinger med kommuner.

Landets kommuner har store forventninger til en kommende reform af udligningssystemet, der omfordeler penge mellem rige og fattige kommuner.

Men det bliver umuligt at gøre alle 98 kommuner tilfredse, lyder det torsdag fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Mit håb er, at I vil gå til en reform med realistiske forventninger, siger hun foran 1500 deltagere ved det kommunale topmøde i Aalborg.

Regeringen har sat sig som mål at reformere systemet, der i 2020 omfordeler 18,6 milliarder kroner mellem kommunerne.

Ambitionen er ifølge Astrid Krag at lande en aftale inden de næste økonomiforhandlinger med kommunerne, der sædvanligvis indledes før sommer.

Men det bliver ifølge ministeren "helt enormt svært".

- Der er mange forventninger, og de er høje, siger ministeren og henviser til en rundspørge i magasinet Danske Kommuner.

Her har syv ud af ti kommuner forventninger om, at netop deres kommune vil blive tilgodeset ved en reform af systemet.

- Det er nok en snas skudt over målet, at det er dér, vi kan lande, siger ministeren.

- En del af systemet er, at vi skal udligne forskellene mellem kommunerne. Nogle kommuner bliver nødt til at bidrage mere til fællesskabet end andre, siger Astrid Krag.

Hun håber på velvilje fra alle kommuner, så der ikke opstår en strid "mellem land og by" og "mellem øst og vest".

Ministeren advarer samtidig mod at tro, at et nyt system med et fingerknips løser kommunernes trængsler.

- Når man følger debatten, kan man få indtryk af, at udligningssystemet er roden til alt ondt i kommunerne.

- Der er mange problemer med det nuværende udligningssystem, ingen tvivl om det. Men det kommer ikke til at løse alle problemer på én gang, siger Astrid Krag.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), har forinden betonet, at det haster med en reform af udligningen.

- Vi har brug for en udligningsreform nu. Det er sindssygt vigtigt for os. Og den skal ligge klar, inden vi når til de næste økonomiforhandlinger.

- Det bliver rigtig svært at lave en meningsfuld økonomiaftale, med mindre den kan tage afsæt i en ny reform, siger formanden i sin tale.

/ritzau/