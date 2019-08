I snart 11 måneder har Mint ventet på en chance for at kunne vende tilbage til Danmark. Fredag sendte udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, hendes redningskrans i høring.

»Vi har allesammen travlt. Vi har allesammen læst de artikler. Men det skal være i orden, det vi laver,« siger den nye minister og tilføjer:

»Hvis vi skal være helt ærlige, så var det jo det, der gik galt sidste gang. Det gik for stærkt. Så jeg vil gerne have en process, hvor vi følger alle tidsfrister.«

Det 'lovsjusk', som ministeren selv kalder det, er nemlig skyld i, at bl.a. 14-årige Mint nu i snart et år har været i Thailand – mange tusinde kilometer væk fra sin lillebror og papfar – fordi hun ud fra loven vurderes 'ikke integrerbar' i Danmark.

Ny Mint-lov: Sådan ser ministerens lovforslag ud Første del: Udlændingeloven bliver ændret således, at børn, der har en forælder i udlandet og er over 8 år ikke længere skal integrationsvurderes. I stedet indfører man en regel om, at den forælder, som kommer til Danmark, skal søge om ophold til sit barn senest tre måneder efter, han eller hun selv har fået sin opholdstilladelse. Anden del: De personer, som siden 10. juni 2016 er kommet i klemme i den gamle lovgivning, vil få et vindue på tre måneder (fra 1. januar til 1. april) til at søge igen uden at blive integrationsvurderet - uanset, at forælderen allerede har været mere end tre måneder i Danmark. Det gælder: Børn, hvis sag er under behandling i Udlændingestyrelsen på det tidspunkt, hvor loven træder i kraft.

Børn, som siden 10. juni 2016 haft fået afslag på ophold efter en integrationsvurdering.

Børn, som siden 10. juni 2016 haft fået afslag på ophold efter en integrationsvurdering og hvis klagesag behandles i nævnet på det tidspunkt, loven træder i kraft.

Børn over 8 år, hvis forælder har fået ophold siden 10. juni 2016, men som endnu ikke selv har søgt ophold.

Børn under 8 år,hvis forælder har fået ophold siden 10. juni 2016, men som endnu ikke selv har søgt ophold. Loven træder efter planen i kraft 1. januar 2020. Læs hele lovforslaget her.

En lov, som Mattias Tesfaye flere gange har slået fast, hverken kan forklares eller forsvares.

»Derfor har det stået øverst på min liste som minister at finde ud af, hvordan vi får det her håndteret,« siger han.

Fredag eftermiddag er et nyt lovforslag, som helt skal erstatte den gamle lov om integrationsvurdering af børn, derfor sendt i høring.

»Jeg er tilhænger af, at vi har nogle stramme regler i lovgivningen, men det skal ikke være skørt,« siger han og fortsætter:

Mint og hendes mor er nu på 11. måned i Thailand. Ratree tør ikke lade sin datter være alene i Bangkok. Vis mere Mint og hendes mor er nu på 11. måned i Thailand. Ratree tør ikke lade sin datter være alene i Bangkok.

»Nu har jeg jo læst de artikler, der har været i B.T., og jeg tror, vi er mange politikere, der har taget os til hovedet og spekuleret over, hvem det er af os, der synes, det her er fornuftigt.«

Behandles inden jul

Den uigennemskuelige integrationsvudering bliver nu skrottet og erstattet med én klar regel:

»Man kan sagtens kan få sit barn til Danmark. Man skal bare søge senest tre måneder efter, man selv er kommet til Danmark,« siger han.

Det er første punkt i loven, som Socialdemokratiet allerede i februar lavede en aftale med den daværende VLAK-regering og DF om.

Punkt to i loven, som den socialdemokratiske minister siden har tilføjet, er rettet mod de nu 83 børn, der er kommet i klemme i mellemtiden. De får en ny chance – nemlig et tre måneders vindue til at søge påny, hvor de ikke som tidligere skal igennem en integrationsvurdering.

»Hvis alt går efter planen, træder den nye lov i kraft den 1. januar 2020, og så har de familier, der allerede har fået afslag, et vindue indtil 1. april, hvor de kan søge igen,« siger ministeren og tilføjer i forhold til sin tidsplan:

»Det er lidt stramt, men det kan godt lade sig gøre at behandle loven inden jul, så den kan træde i kraft 1. januar,« siger han.

Mattias Tesfaye har som en del af lovforslaget bedt om, at de sager bliver lagt øverst i bunken hos myndighederne.

Fakta: Det sker der nu Lovforslaget er fredag sendt i høring i fire uger, så organisationer mv. har mulighed for mulighed for at stille spørgsmål eller komme med bemærkninger, inden loven skal til afstemning. Herefter vil politikerne få mulighed for at læse høringssvarene igennem, og ministeren har mulighed for at lave småjusteringer i loven. Den 1. oktober åbner folketinget efter sommerferien, og lovforslaget kan derefter komme til afstemning. Et lovforslag skal behandles tre gange. Ministerens ambition er, at loven kan færdigbehandles i folketinget inden jul, så loven kan træde i kraft 1. januar 2020.

»De her familier har ventet lang tid nok,« siger han.

En af dem, der venter, er Frank Thøgersen.

Fredag eftermiddag er han taget på stranden med sin lille søn, Malik. Den i Køge, ikke i Thailand, vel at mærke. Resten af familien, mor og storesøster Mint, er på vej i seng i Bangkok. Frank Thøgersen har nu alligevel tænkt sig lige at overbringe dem den gode nyhed inden sengetid.

»Nu har vi noget at gå ud fra. Vi havde i forvejen planlagt at søge turistvisum, så Mint kunne komme til Danmark i sin ferie her i oktober. Måske kan hun faktisk blive her, hvis vi søger for tre måneder (som er maksimum, red.),« siger han.

Mints papfar, Frank Thøgersen, efter nyheden om, at Mint kan få lov at komme hjem. Foto: Nikolai Linares Vis mere Mints papfar, Frank Thøgersen, efter nyheden om, at Mint kan få lov at komme hjem. Foto: Nikolai Linares

Skal tælle til 90

Intet er dog sikkert endnu.

»Som alle andre ministre skal jeg kunne tælle til 90 mandater,« siger Mattias Tesfaye, som dog er fortrøstningsfuld.

For godt nok er det hans navn, der står på lovforslaget.

»Sandheden er, at det kun kan lade sig gøre at lave det her lovforslag, fordi vi har lavet ret gode aftaler med, synes jeg selv, nogle konstruktive partier, som ret ekstraordinært både tæller de borgerlige partier og vores støttepartier til venstre,« siger han og fortsætter:

Den 1. oktober, når Folketinget åbner igen, er det et år siden, at Mint blev udvist af Danmark. Vis mere Den 1. oktober, når Folketinget åbner igen, er det et år siden, at Mint blev udvist af Danmark.

»Men du har ret i én ting. Socialdemokratiet har kun 50 mandater i Folketinget. Og der er ikke nogen partier, der har lovet mig 110 pct., at de stemmer for det her.«

Ministeren vil nu give partierne ro til at læse både lovforslag og høringssvar igennem, før han i slutningen af september vil indkalde til nogle møder, hvor der eventuelt kan justeres på loven, før den sendes til afstemning.

Når Folketinget så åbner 1. oktober, håber Mattias Tesfaye på, at han kan tælle til langt mere end 90, så loven ikke bliver ændret lige med det samme igen.

»Der er nogle familier, for hvem det er afgørende, at der er ro omkring de her regler, så man kan navigere og planlægge efter dem,« siger han.