Det er i mindst 15 år, at folk har fået amputeret et eller flere ben, selvom det kunne have været undgået.

Det skriver avisendanmark.dk.

Hidtil har det lydt, at op mod 90 patienter årligt siden 2016 kan have fået amputeret et eller flere ben på sygehuse i Region Midtjylland, selvom det ikke var nødvendigt.

Men I en analyse af karkirurgien i Region Midtjylland fremgår det, at der hvert år siden 2007 blev lavet markant færre ampurationsforebyggende operationer i Midtjylland sammenlignet med det øvrige Jylland.

Og ikke nok med det.

Samlet blev der i perioden 2007-2020 lavet mindre end halvt så mange af de forebyggende operationer i Region Midtjylland.

»Det er en uacceptabel situation. Hvis det er korrekt, at det har været et problem i mange år, og en region har haft helt andre tal for amputationer end de andre, så er der noget i systemet, som ikke fungerer. Der burde være alarmklokker, som ringede forskellige steder,« siger sundhedsminister Magnus Heunicke til avisendammark.dk.

Ministerens peger samtidig på, at der i Patienterstatningen og Region Midtjylland arbejdes på en løsning, så de ramte patienter kan få mulighed for at søge erstatning.