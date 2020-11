Justitsminister Nick Hækkerup er blevet sygemeldt på ubestemt tid.

I et Facebook-opslag forklarer han, at han har symptomer for mulig coronavirus, og at han afventer svar.

'Jeg holder mig derfor hjemme, indtil jeg forhåbentlig har fået et negativt svar og i øvrigt føler mig rask. Jeg vil ikke risikere at smitte kolleger eller andre, jeg omgås med.'

I følge justitsministerets pressetelefon er der på nuværende tidspunkt ikke en dato for svar på Nick Hækkerups coronatest.

