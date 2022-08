Lyt til artiklen

Hvis du drømmer om på et tidspunkt at bo til leje i en af de kommende lejeboliger på Christiania, er der godt nyt.

Lige nu er det sådan, at der er særlige krav til beboerne på Christiania.

»Alle kan komme til at bo på Chrisitania, det kræver blot mere end at stå uengageret på en venteliste. Christiania er et lokalsamfund, som driver sig selv, hvilket kræver, at alle deltager i de mange opgaver, der er,« står der eksempelvis på christiania.org.

Men de særlige regler kommer ikke til at gælde for de omkring 300 nye beboere, der flytter ind i en af de lejeboliger, der senest i 2031 skal stå færdige.

Det sker efter, at Christiania søndag sagde ja til, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden i København frem mod 2031.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S). Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Reglerne om, hvordan de almene boliger lejes ud, de er præcis de samme i hele hovedstaden. Vi laver ikke lovændringer for almene boliger på Christiania,« siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen til B.T.

Så det vil sige, at man ikke skal søge om lov til det?

»Reglerne er præcis de samme. Og inden for de regler er der så nogen muligheder for, at christianitterne kan indgå i dialog med kommune og boligorganisationer om, hvodan boligerne skal se ud, og hvordan folk, der bor på Christiania i dag, kan få glæde af boligerne,« siger ministeren og tilføjer:

»Men det skal foregå inden for almindelig rimelighedshensyn og hensyn, man skal tage alle mulige andre steder.«

Med ja'et til et udspil fra regeringen får christianitterne blandt andet lov til at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten, for 67 millioner kroner.

Ja'et betyder også, at Christiania kan spare en lejeudgift på 6,5 millioner kroner om året. Derudover får christianitterne gode lånemuligheder, der gør, at de selv får mulighed for at bygge i fristaden.