Omstridt optagelseskrav, som blokerer elever fra studiestart, sløjfes øjeblikkeligt af undervisningsminister.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil foretage et lynindgreb for at hjælpe elever, der er blevet ramt af et omstridt optagelseskrav.

Det skriver Politiken.

Den tidligere regering indførte et krav om, at elever på prøvefri fri- og efterskoler skal bestå en optagelsesprøve for at kunne komme i gymnasiet. Uanset om eleven har bestået 9.-klasses afgangsprøve.

Eleverne skal bestå fire forskellige fag - dansk, engelsk, matematik og fysik - med point svarende som minimum til karakteren 4.

Hvis eleverne får point svarende til karakteren 2 i blot et enkelt fag, nægtes de optagelse - uden mulighed for kompensation.

Men det krav vil Pernille Rosenkrantz-Theil nu sløjfe med øjeblikkelig virkning. Selv om en planlagt evaluering af optagelsesprøven først er færdig om en måned.

- Jeg er ikke sat på jorden for at forhindre unge mennesker i at komme i gang med en uddannelse, alene fordi de har klaret optagelsesprøven dårligt i et fag, siger undervisningsministeren til Politiken.

- Hvis de samlet set er blevet vurderet egnede til at komme i gang, og i øvrigt har klaret de andre fag fint, kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skal have chancen.

Reglen, som ministeren nu ophæver kort før studiestart, er led i en større ændring i optagelseskravene fra gymnasiereformen i 2016.

Med virkning fra i år indførte reformen en fire timer lang skriftlig prøve, der blandt andet er obligatorisk for elever fra skoler, som ikke benytter prøver.

Det er uvist, hvor mange elever, der ikke klarede prøven i juni.

Men både Danske Gymnasier, Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening er blevet kontaktet af fortvivlede unge, som er dumpet og ikke ved, hvad der skal ske med dem.

Foreningerne glæder sig over ministerens beslutning.

Omvendt forsvarer Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, optagelseskravet, som blev indført under tidligere børne- og undervisningsordfører Merete Riisager (LA).

Han kalder det over for Politiken "skadeligt for samfundet" at fjerne karakterkravet igen.

/ritzau/