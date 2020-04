Der skal ske nye initativer for at forebygge coronavirus på landets plejehjem.

Det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på baggrund af den nedslående nyhed om, at en tredjedel af coronadødsfaldene i Danmark er plejehjemsbeboere.

I alt er 133 plejehjemsbeboere døde, efter at de var testet positiv for coronavirus.

De fleste af dødsfaldene er i københavnsområdet, eftersom 88 plejehjemsbeboere er døde i Region Hovedstaden, viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI).

»Vi er nødt til at fastholde fokus på sikkerhed – vi skal ikke gå på kompromis – for denne rapport viser de forfærdelige konsekvenser af smittespredning på plejehjemmene,« skriver Heunicke i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi skal både skærme de ældre mod smitte og samtidig forebygge ensomhed og sikre, at de kan fastholde deres livskvalitet og mentale helbred så godt som muligt. Derfor har jeg inviteret ældreordførerne til forhandlinger om initiativer på ældreområdet.«

Statens Serum Institut skriver, at flere test af beboere er vigtigt for at kunne forebygge smitten på plejehjem.

»Med øget testning af plejehjemsbeboere og personale vil antallet af tilfælde tilknyttet plejehjem øges – men samtidigt vil viden om smittede være vigtigt for at implementere forebyggende tiltag på det enkelte plejehjem rettidigt,« lyder det.

Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, efterspørger nu en klarere teststrategi i forhold til plejehjemsbeboere.

»Vi skal have en klar teststrategi til plejehjemsbeboere - flere tests - og flere værnemidler til personalet,« siger hun.