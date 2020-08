'Sørgelige', 'underminerer integrationen' og 'hører ikke hjemme i demokratisk samfund som det danske'.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kommer nu med hårde ord om den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrirs afdeling i Danmark.

Den skarpe kritik kommer på baggrund af et spørgsmål fra Morten Messerschmidt, næstformand i Dansk Folkeparti, til ministeren.

Messerschmidt spørger ind til, hvad Mattias Tesfaye mener om, at Hizb ut-Tahrir har delt foldere ud flere steder i Aarhus, hvor unge muslimer opfordres til at melde sig ind i den omstridte forening.

Hizb ut Tahrir Skandinavien holder fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads i København fredag den 22. marts 2019. Fredagsbønnen er til støtte for de dræbte muslimer i Christchurch, New Zealand.

Ministeren bliver direkte spurgt, om han mener, at Hizb ut-Tahrir ikke hører til i Danmark og derfor bør opløses.

Mattias Tesfaye har dette svar:

'Jeg er helt enig i, at de synspunkter, som Hizb ut-Tahrir repræsenterer, ikke hører hjemme i et demokratisk samfund som det danske,' lyder det fra ministeren.

Hizb ut-Tahrirs afdeling i Aarhus lægger på ingen måder skjul på deres holdninger til danskere og det danske samfund.

Her ses, hvordan Hizb ut-Tahrir afholder fredagsbøn på slotspladsen foran Christiansborg i foråret 2019.

'Hizb ut-Tahrir vil altid afsløre de islamfjendske politikkere og stå imod angreb på vores islamiske identitet. Vi kalder jer til at stå sammen med os. Arbejd med os for at beskytte muslimernes værdier i dette land,' står der i en af folderne, Hizb ut-Tahrir denne sommer har delt ud forskellige steder i Aarhus.

Det skriver Lokalavisen Aarhus, der er kommet i besiddelse af en af folderne.

Mattias Tesfaye henviser da også til formuleringerne i disse foldere.

'Det seneste eksempel med de foldere, som Hizb ut-Tahrir har delt ud i Aarhus, understreger med al sørgelig tydelighed, at foreningen fortsætter sine forsøg på at underminere integrationen af udlændinge i Danmark,' skriver ministeren i svaret til DF-politikeren.

Arbejd med os for at beskytte muslimernes værdier i dette land Hizb ut-Tahrirs afdeling i Aarhus

Mattias Tesfaye skriver videre, at Hizb ut-Tahrir 'søger at skabe splid mellem muslimske borgere og det øvrige samfund'.

Og ikke nok med det.

Ministeren skriver direkte, at Hizb ut-Tahrir 'udbreder værdier, der efter min opfattelse er uforenelige med danske værdier om demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder'.

Mattias Tesfaye kan dog ikke uddybe, hvorvidt Hizb ut-Tahrir kan forbydes som organisation i Danmark.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal svare på, om det er muligt at opløse Hizb ut-Tahrir ved en dom, skriver integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) i svar til Morten Messerschmidt (DF).

Den bold ligger nemlig hos justitsminister Nick Hækkerup (S).

'Jeg ser derfor med stor alvor på det seneste eksempel på Hizb ut-Tahrirs aktiviteter i Danmark og skal henvise til justitsministerens svar på dette spørgsmål for så vidt angår mulighederne for at opløse foreningen ved dom,' skriver Mattias Tesfaye til sidst i svaret til Messerschmidt.

Om Nick Hækkerup allerede har en konkret vurdering af, om Hizb ut-Tahrir kan opløses som parti i Danmark, fremgår ikke af svaret.

