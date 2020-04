Presset på coronageneral Kåre Mølbak og Statens Serum Institut øges nu.

Nu melder en central minister sig på banen med et krav, integrationsminister Mattias Tesfaye (S):

Lad os få frem, hvor mange indvandrere der er smittet.

»Vi ved fra vores nabolande, at smitten har en etnisk slagside. Jeg håber også snart, at vi kan få nogle tal, som kan vise, om der i Danmark er en overrepræsentation af borgere med anden etnisk baggrund,« lød det torsdag fra Mattias Tesfaye i forbindelse med en Facebook Live på B.T.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye mener, at Statens Serum Institut skal offentliggøre smittetallene for de etniske minoriteter. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye mener, at Statens Serum Institut skal offentliggøre smittetallene for de etniske minoriteter. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dermed melder han sig i koret af kritikere af Statens Serum Institut, som stadig holder oplysningerne om de smittede og dødes etnicitet ude af de officielle opgørelser. I stedet er fokus på køn, alder og geografisk spredning.

Meldingen fra ministeren kommer efter, at overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield onsdag fortalte til B.T, at der på hospitalet er uforholdsmæssigt mange indvandrere indlagt.

Han mener, at Statens Serum Institut bør lægge tallene for de smittede og indlagtes etnicitet frem.

Lige nu overvejer Kåre Mølbak, der er faglig direktør for infektionssygdomme ved Statens Serum Institut, om etnicitet skal til at indgå i opgørelserne.

»Vi er ved at opbygge overvågningen af covid-19, og her er der rigtig mange variabler, der kan tages med. Det handler om at gøre data brugbart. Det overvejes i den forbindelse, om vi skal medtage etnicitet fremover,« skriver han i et skriftligt svar.

Mattias Tesfaye er ikke i tvivl om, at det er relevant:

»Hvis vores indsats for at forhindre smitten skal være så præcis som overhovedet muligt, så skal vi også vide, hvor udfordringerne helt præcist er.

»Vi skal vide, hvilke kommuner, hvilke lag af befolkningen og måske også hvilke etniske grupper der kan være særlige udfordringer ved. Simpelthen for at vi kan håndtere situationen bedst muligt,« sagde han under torsdagens Facebook Live.

Faglig direktør for Infektionsberedskab i Statens Serum Institut Kåre Mølbak overvejer at lade etnicitet indgå i de officielle statistikker over smittede og indlagte med coronavirus. Foto: Philip Davali Vis mere Faglig direktør for Infektionsberedskab i Statens Serum Institut Kåre Mølbak overvejer at lade etnicitet indgå i de officielle statistikker over smittede og indlagte med coronavirus. Foto: Philip Davali

Også Morten Sodemann, som er professor på Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, ønsker tallene på bordet:

»Vi ved, at personer med kortere skolegang og færre penge har højere dødelighed under influenzaepidemier. Faktisk kan den være to til tre gange så høj. Den statistik vil også ramme et stort antal etniske minoriteter,« siger han.

Mattias Tesfaye tør godt spekulere i mulige årsager til, at indvandrere kan være mere udsatte:

»Der er flere med udenlandsk baggrund, der arbejder i borgernære funktioner, dvs. i sundhedsvæsenet, i ældreplejen eller som taxachauffører.«

»Det kan også være, fordi folk bor tættere eller lever i parallelsamfund, hvor der ikke bliver lyttet til myndighedernes anbefalinger, og hvor man ser udenlandske tv-stationer,« lød det fra ministeren under B.T.s Facebook Live.

Også Dansk Folkeparti mener, at tallene for indvandreres smitte skal frem i lyset:

»Vi støtter en øjeblikkelig undersøgelse af, om problemet er større blandt minoriteter,« siger gruppeformand Peter Skaarup.

»Integrationen halter jo generelt i mellemøstlige kredse, så det er måske ikke så overraskende, at folk fra visse kulturer ikke følger med og derfor ikke lytter til myndighedernes råd og indstillinger,« mener han.