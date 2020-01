Tilbagegangen i den danske natur skal vendes, mener miljøministeren. Hun arbejder på ny biodiversitetspakke.

Generelt er danske plante-, dyre- og svampearter blevet mere truede, og det viser tydeligt, at der er brug for handling.

Sådan lyder reaktionen fra miljøminister Lea Wermelin (S), efter at Aarhus Universitet onsdag har offentliggjort en opdateret såkaldt rødliste.

- Den nye rødliste sætter to streger under, at vores natur er i krise. Mange arter er helt i fare for at uddø herhjemme, siger ministeren.

Rødlisten er en oversigt over arter, der enten er forsvundet i nyere tid, er i fare for at forsvinde eller er sjældne. Den viser, at arterne generelt er blevet mere truede.

- Vi skal vende denne her tilbagegang, som vi kan se, at der er bredt set i vores natur, til fremgang, siger Lea Wermelin.

De vigtigste levesteder for de rødlistede arter er - ligesom tidligere - størst i skovene og i det åbne græsland.

Verdensnaturfonden, WWF, foreslår, at staten går forrest og stopper den statslige skovdrift inden 2030.

Ministeren fortæller, at hun, før hun tager stilling til de konkrete forslag, vil have det hele på bordet til en samlet drøftelse.

Hun peger dog på, at regeringen arbejder på en biodiversitetspakke, og hun gerne vil se på skovdriften.

- Det er oplagt, at vi selvfølgelig også kigger på, hvor staten selv kan starte. En af de ting, som vi allerede har sat penge af til på dette års finanslov, er urørt skov.

- Vi skal blandt andet også ind og kigge på, hvor skovdriften ikke skal være, siger hun.

Desuden har Socialdemokratiet allerede lovet, at det vil arbejde for, at 75.000 hektar mere skov skal ligge urørt hen.

SF var også en del af valgløftet om skovene, og her mener naturordfører Anne Valentina Berthelsen, at rødlisten er det seneste af en stribe wake-up-calls.

- Landbrugsstøtten skal i stigende omfang anvendes til at udlægge vild natur og pleje natur frem for ensidig maksimal fødevareproduktion.

- Vi skal stoppe den del af landbruget og skovbruget, der vil pine mest mulig produktion ud af jorden på bekostning af de arter, som lever der, siger Anne Valentina Berthelsen i en pressemeddelelse.

