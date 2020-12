Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, har stillet en række spørgsmål til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) med henblik på at få lempet restriktionerne, så ældre medborgere kan få besøg i deres egen bolig på landets plejehjem. Det ser bare ud til, at de ældre må vente lidt for længe på svar.

»Jeg forventer at besvare spørgsmålet endeligt primo januar 2021,« skriver ministeren i et svar til Karina Adsbøl.

»Det er at holde folk for nar,« siger en vred Karina Adsbøl, som mener, at sundhedsministeren derfor reelt aflyser de ældres familiebesøg i julen, da de færreste holder jul i januar.

I langt de fleste kommuner er besøg hos ældre begrænset til, at kun en enkelt pårørende kan besøge den ældre i egen bolig eller to ad gangen i et særligt besøgsrum. Ellers må besøget foregå udendørs. For mange ældre – især demente – er det ikke en brugbar løsning.

Dorthe med sin familie i marts 2020, hvor hun slet ikke måtte have besøg af nogen inden døre. Nu må hun få besøg igen, men det er ikke sikkert, det varer ved. Vis mere Dorthe med sin familie i marts 2020, hvor hun slet ikke måtte have besøg af nogen inden døre. Nu må hun få besøg igen, men det er ikke sikkert, det varer ved.

Helt præcist har Karina Adsbøl stillet et par opklarende spørgsmål til ældreministeren om emnet. Hun ville i sit spørgsmål gerne have Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer på området oversendt samt have svar på, hvorfor familiemedlemmer ikke kan besøge deres pårørende på plejehjem, hvis de blot har et aktuelt negativt coronatestsvar.

Selv om Karina Adsbøl ikke specifikt nævner julen i sit spørgsmål, så er det hele omdrejningspunktet for spørgsmålet, siger hun.

»Jeg har haft ministeren i spørgetime om dette emne en lang række onsdage. Det virker, som om ministeren helt har glemt ældreområdet midt i denne coronatid,« siger Karina Adsbøl.

Charlotte Johansens mor – som B.T. tidligere har omtalt – er på plejehjem. Det har længe været sådan, at familien ikke måtte besøge hende samlet. I stedet kunne kun en af hendes nære pårørende besøge hende. Nu har Aalborg Kommune dog – som en af de få i landet – åbnet op, så familien igen kan komme på besøg.

Sundheds- og ældreminister lover svar 'primo januar 2021' til Dansk Folkepartis Karina Adsbøl i et spørgsmål, som drejer sig om muligheden for, at ældre kan få julebesøg af deres pårørende på danske plejehjem. Det er – måske ikke overraskende – for sent, mener Dansk Folkeparti. Foto: Philip Davali Vis mere Sundheds- og ældreminister lover svar 'primo januar 2021' til Dansk Folkepartis Karina Adsbøl i et spørgsmål, som drejer sig om muligheden for, at ældre kan få julebesøg af deres pårørende på danske plejehjem. Det er – måske ikke overraskende – for sent, mener Dansk Folkeparti. Foto: Philip Davali

Charlotte Johansens mor har stærk kognitiv svækkelse som følge af en senhjerneskade.

»Det betyder jo alt for hende, at familien kan komme på besøg i julen. Vi frygter for, at de lukker ned igen. Det kan de jo gøre lige pludselig,« siger Charlotte Johansen og fortsætter:

»Det er vigtigt med tryghed og nærhed fra dem, hun kender. Det kan ikke erstattes af kontakt med personalet. Jeg håber, at der findes en løsning for alle de andre ældre danskere,« siger Charlotte Johansen.

»Jeg synes, det er mangel på respekt for de ældre, hvis ikke man finder en løsning. Man skal tænke på, at for mange ældres vedkommende, så er det sandsynligvis den sidste jul, som de kommer til at opleve,« siger hun.

Charlotte Johansens mor, Dorthe, sammen med sit barnebarn på syv år, som hun håber at få besøg af i julen. Vis mere Charlotte Johansens mor, Dorthe, sammen med sit barnebarn på syv år, som hun håber at få besøg af i julen.

SF's ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, undrer sig over, at ministeren skriver, at han først vender tilbage med svar i januar.

»Det er ikke i orden, at han svarer sådan. Kirsten (Adsbøl, red.) burde kunne få svar hurtigere,« siger Kirsten Normann Andersen.

Hun undrer sig også, da hun selv mener at have fået lovning fra ministeren om, at der ville komme en endelig udmelding på området senest 13. december. Hvad udmeldingen bliver, ved hun dog ikke.

»Jeg mener, at restriktionerne skal lempes. Ikke bare til jul, men også generelt,« siger Kirsten Normann Andersen.

Karina Adsbøl og Kirsten Normann Andeersen er begge helt enige om, at de ældre skal beskyttes mod covid-19. Men man glemmer den ensomhed, som de ældre lider under, hvis de er for meget alene i højtiden.

»Det er den sidste del af de ældrs liv. Måske er det den sidste juleaften, som de oplever. Skal de så ikke bestemme selv, om de vil tage risikoen og få besøg i deres egen bolig? Det er et spørgsmål om livskvalitet for de ældre,« siger Kirsten Adsbøl.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Han har dog tidligere udtalt sig til DR.

»Hvor meget jeg end ville ønske, at det var anderledes, så er restriktionerne for besøg på plejehjem vigtige i forhold til at beskytte vores mest sårbare borgere mod smitte. Hver dag kommer vi nærmere en vaccine, så vi forhåbentligt kan få løftet restriktionerne inden alt for længe,« siger ministeren og fortsætter:

»Jeg anerkender fuldt ud, at mange plejehjemsbeboere har følt sig ensomme under perioder med begrænset eller ingen besøg,« siger han altså til DR.