Flere steder har udlejning af elløbehjul været det vilde vesten, mener transportminister.

Virksomhederne, der udlejer elløbehjul, har ikke haft styr på tingene, og derfor skal det nu være op til kommunerne, om de vil forbyde udlejning af dem i hele eller dele af byerne.

Det siger transportminister Benny Engelbrecht (S), efter at Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune torsdag aften stemte for at forbyde udlejning af elløbehjul fra gaden i store dele af København.

Ministeren har sendt et lovforslag i offentlig høring. Forslaget skal gøre det nemmere for kommunerne at regulere løbehjulsudlejning.

Lovforslaget skal altså først stemmes igennem i Folketinget, før kommunerne kan begynde at regulere.

Benny Engelbrecht siger, at han ikke har noget imod nogen former for transportmidler. Men løbehjulsfirmaerne i hovedstadsområdet har ikke håndteret udlejningen på en ordentlig måde, mener han.

- Jeg har selv været ved at falde over et løbehjul, der har ligget og flydt på gaden. Og jeg er ellers et rimelig rask og rørigt menneske med nogenlunde normalt syn, selv om jeg godt nok har briller.

- Men hvis man er synshandicappet eller dårligt gående, er det absolut ikke hensigtsmæssigt, at de ligger og flyder. Derudover ser det også grimt ud, siger Benny Engelbrecht.

Der findes, påpeger ministeren, kommuner, som i dialog med udlejningsvirksomhederne har formået at skabe ordentlige forhold for udlejning af løbehjul.

Men i hovedstaden er der et naturligt større pres. Der er flere løbehjul og flere brugere, og dermed er der kommet tilstande a la "det vilde vesten", mener Engelbrecht.

- Jeg som så mange andre noteret mig, at der har været temmelig kaotiske tilstande for løbehjulene i nogle byer, siger han.

Udlejningen af elløbehjulene kom i stand under den tidligere blå regering.

Benny Engelbrecht siger, at det nok var "lige lovligt optimistisk" at tro, at det kunne foregå uden "en klar lovmæssig ramme".

- Den får vi sat nu, siger han.

/ritzau/