»Det er en dybt beklagelig og ulykkelig sag.«

Sådan lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om kræftramte Anders Bonnemann, der fik denne besked fra Aarhus Universitetshospital 27. april:

'På grund af situationen med coronavirus er vi desværre nødt til at vente med at indkalde dig.'

Både rød og blå blok kræver ministeren i samråd, hvor de vil have svar på, hvor tit det egentligt er sket, at kræftsyge har været ramt af coronarestriktioner hos læger og i sygehuse.

Sundhedsminister Magnus Heunicke kaldes nu i samråd af de borgerlige partier på Christiansborg. Han skal her redegøre for, hvorfor kræftpatienter har mærket konsekvenserne af læger og sygehuses fokus på coronavirus.

Hvad ministeren nu vil gøre, vender vi tilbage til. Lad os først gennemgå, hvad der er kommet frem.

B.T. har afdækket, hvordan kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou og Anne Mette Christiansen har mærket konsekvenserne af de særlige coronarestriktioner.

Og efter al sandsynlighed er de kun toppen af isbjerget, siden coronakrisen ramte sundhedsvæsenet.

Fra marts til maj i år var der 2.800 færre kræftdiagnoser, end der i gennemsnit har været de seneste fem år i denne periode.

Presset stiger på Magnus Heunicke, som flere gange har udtalt, at det var krystalklart, at udskydelsen af behandlinger under coronakrisen på ingen måder har gjaldt kræftområdet.

Lad os vende tilbage til, hvad ministeren nu vil gøre.

Helt konkret vender han kritikken hen mod regionerne.

Ja, han har søndag bedt om en redegørelse fra en af landets fem regioner.

»Det er regionernes opgave at sikre, at alle patienter med livstruende sygdomme får den udredning og behandling, de har krav på. Det ansvar forventer jeg selvfølgelig, at Region Midtjylland løfter,« siger Magnus Heunicke til B.T.

Han nævner Region Midtjylland, fordi det er her, at Aarhus Universitetshospital hører under.

Det er sygehuset, der i april skrev til kræftsyge Anders Bonnemann, at situationen med coronavirus gjorde, at han ikke kunne få en tid til behandling.

»Jeg har bedt Region Midtjylland om en redegørelse for forløbet i denne sag, og jeg kan se af artiklen, at koncerndirektøren i Region Midtjylland er gået i gang med at undersøge sagen,« siger Magnus Heunicke.

»Det er fuldstændig vanvittig,« siger kræftsyge Anders Bonnemann, der fik besked om, at der på Aarhus Universitetshospital skulle gå seks måneder fra symptomerne til han skulle undersøges for ny kræft.

Godt nok venter samråd med kritiske spørgsmål fra rød og blå fløj.

Men Magnus Heunicke får også hårde ord fra regionerne.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), mener slet ikke, at ministeren siger sandheden, når regionerne får skylden for den manglende behandling af alvorligt syge.

»Det er simpelthen ikke rigtigt, når ministeren nu forsøger at give regionerne skylden for, at der ulykkeligvis er patienter, der ikke har fået den behandling under Covid-19, som de har krav på,« siger hun.

Formanden for Danske Regioner Stephanie Lose langer nu ud efter sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Stephanie Lose mener, at regionerne gang på gang har sagt, at det var vigtigt, at sundhedsvæsenet ikke havde så meget fokus på coronavirus, at det gik ud over andre patienter.

»Regionerne har netop kæmpet for, at særligt almen praksis ikke blev lukket for hårdt ned, for så er der for mange sygdomme, som bliver overset eller alvorligt forværret,« siger hun.

B.T. har ud over kræftsyge også fortalt den frygtelige sag om nu døde Poul Henning Hansen, der tre gange i marts ringede efter lægehjælp. Men han kom alt for sent på hospitalet og døde af meningitis.

»Vi har gentagne gange påpeget, at det var nødvendigt og rigtigt at bevare en vis aktivitet for ikke-corona-syge, for vi har et ansvar for mange patientgrupper,« slutter Stephanie Lose.