Priserne stiger, og pungens vægt falder – og nu skærer sparekniven også over danskernes sundhed.

Et nyt lovforslag fra skatteministeriet, baseret på en dom fra EU-domstolen, lægger op til store ændringer i kravene for momsfritagelse af undervisning. Ændringerne vil medføre momspligt for en del virksomheder, der udbyder motion.

Derfor vil danskernes fitnessabonnementer, yogatimer og fysioterapi stige i pris.

»Jeg frygter virkelig for danskernes sundhed. Det er et grotesk sted at spare. Der vil være familier og mennesker, der kommer til at nedprioritere sundhed, idræt og motion,« siger fysioterapeut og indehaver af Fysmo, Marie Louise Bundgaard.

Og Marie Louise Bundgaard er ikke den eneste, der er bekymret for momsen på motion, der kommer til at lyde på 25 procent.

Fredag formiddag har Folketingets skatteudvalg kaldt skatteminister, Jeppe Bruus (S), i samråd. Ministeren skal svare på, om han finder det rimeligt, at man ændrer på momsfritagelsen for motion.

I Danmark er hele 52 procent af voksne overvægtige eller fede, målt ud fra BMI – og hvis danskerne i en tid, hvor der skal spares på alt – skal vælge mellem basale indkøb og motion, er Marie Louise Bundgaard overbevist om, at sidstnævnte ryger.

Det er især en gruppe af danskere, fysioterapeuten er bekymret for:

»Det er dem i de lavere sociale klasser, der ikke har råd til at være sunde, det er i hvert fald det, vi ser hos os – og mange har i forvejen ikke råd til at købe det sunde alternativ, og nu heller ikke motion,« siger hun.

Som fysioterapeut frygter Marie Louise Bundgaard også, at hendes egne patienter ikke længere vil have råd til at blive behandlet. Prisstigningen kommer gennemsnitligt til at stige fra 165 kroner til 206,50 kroner per gang for hendes kunder.

»Hvis jeg selv kunne bestemme, havde jeg fået indført et 'sundhedsfradrag', som modsvar på den stigende moms, så danskerne hverken skal spare på motion eller sundhed,« siger hun.

Det forslag, har B.T. fremført for skatteordfører, Troels Ravn (S), til hvilket han bestemt ikke er afvisende.

»Lige netop det her forslag og mange henvendelser fra motionsfolket, gør indtryk på mig. Det vil jeg tage med, det er der ingen tvivl om,« siger han.

Troels Ravn fortæller, at han selv kommer i et fitnesscenter flere gange om ugen, hvor han ser »mange forskellige mennesker og aldersgrupper.« Han mener, at det ville være meget ærgerligt, hvis momspålæggelsen skal gå ud over sundheden.

»Vi må kaste lys over, hvad det her kommer til at betyde på sundhedsområdet, og det kunne være en god idé at få skatteministeren til at redegøre for det i udvalget,« siger Troels Ravn.

Og det er netop det, skatteministeren skal redegøre for i samrådet, der sker fra klokken 10-12 fredag formiddag.