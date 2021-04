Det er udlændingeminister Mattias Tesfaye, der på baggrund af en rapport fra sin egen styrelse har sat gang i arbejdet med at sende syriske flygtninge retur.

Men nu skal han stå til regnskab over for regeringens støttepartier. For to kilder i Udlændingestyrelsens Syrien-rapporter mener, at deres bidrag til rapporterne er blevet fremstillet på en misvisende måde.

»Det er helt vildt. Det er vanvittigt,« siger Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, om sagen.

De to rapporter fra styrelsen bruges som grundlag for, at flygtninge nu får besked på at rejse tilbage til det krigshærgede land.

Socialistisk Folkeparti kalder ministeren i samråd for at få en forklaring på, hvordan det kan ske.

»Det er virkelig kritisk, hvis vi ikke kan stole på myndighedernes sikkerhedsvurderinger. Derfor er det også af afgørende betydning, at kildernes citater ikke bruges på en misvisende måde,« lyder det fra udlændingeordfører Carl Valentin.

Omkring 500 syriske flygtninge får lige nu revurderet, om de har behov for beskyttelse i Danmark.

Det resulterer i stribevis af afslag på opholdstilladelse, og senest er den 20-årige HF-studerende Aveen Issa og den 25-årige sygeplejerskestuderende Faeza Ibrahim Satouf blevet bedt om at rejse tilbage til Syrien.

20-årige Aveen Issa er færdig med sin HF næste år og drømmer om at læse medicin. Men nu har hun fået at vide, at hun skal rejse tilbage til Syrien, hvor hun frygter at blive dræbt. Foto: PRIVATFOTO Vis mere 20-årige Aveen Issa er færdig med sin HF næste år og drømmer om at læse medicin. Men nu har hun fået at vide, at hun skal rejse tilbage til Syrien, hvor hun frygter at blive dræbt. Foto: PRIVATFOTO

Udlændingestyrelsens rapporter fra henholdsvis 2019 og 2020 danner blandt andet grundlaget for myndighedernes vurdering om, at det er sikkert for syriske flygtninge at vende hjem til Damaskus.

Men de to kilder i Sara Kayyali, researcher for Human Rights Watch, og Ammar Hamou, redaktør for mediet Syria Direct, mener, at deres udtalelser er sat i en kontekst, som nu bruges til en vurdering, de ikke kan bakke op om.

Nemlig at det er sikkert for flygtninge at vende tilbage til hovedstaden Damaskus i Syrien.

»Vores svar er taget ud af kontekst. De konklusioner, som danske myndigheder har taget på baggrund af rapporten, stemmer ikke overens med de fakta, som vi har delt med myndighederne,« siger Sara Kayyali.

Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, er rystet.

»Man har simpelthen forkortet i kilders beretninger for at få det til at passe ind. Det er jo væsentlige informationer. For eksempel at der er mennesker, som er sendt tilbage til Syrien, og som er røget direkte i armene på Assad og er blevet anholdt,« siger Rosa Lund og tilføjer:

»Mattias Tesfaye bør redegøre for, hvorfor de her dele ikke er med i rapporten. Hvis han ikke har været bekendt med det, må han sige det.«