Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mener ikke, at folkeskolen er indrettet godt nok til drenge.

Det er bekymrende, at drengene halter efter pigerne i folkeskolen, og der er behov for belyse problemet bedre, så færre forlader skolen uden kunne læse, regne og være gode i naturfag.

Sådan lyder det fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på bagkant af den seneste Pisa-undersøgelse, der undersøger skoleelevers færdigheder.

- Der er for mange, som forlader folkeskolen uden at kunne de ting, der skal til for at klare sig i samfundet.

- Der er især alt for mange drenge, der halter bagefter. Det dur ikke. Desværre tror jeg ikke, at der er nogen snuptagsløsning, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Pisa-undersøgelsen viser, at de danske elever er gået tilbage i naturfag siden seneste undersøgelse i 2015.

Særligt drengene går tilbage, og for første gang klarer pigerne sig bedre i fagene, der dækker over fysik, kemi, biologi og geografi.

- Det er bekymrende, at det går dårligere i naturfag, og især at drengene nu også sakker bag pigerne.

- Det er en kønsproblematik, og det tyder på, at vi har en udfordring med at rumme drenge i den danske folkeskole, fordi de ser ud til at miste motivationen, siger hun.

I matematik er udviklingen nogenlunde stabil i forhold til 2015, men når man ser på køn, er drengene gået tilbage og nu på nogenlunde samme niveau som pigerne.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener, at det er et langt sejt træk, der kræver undersøgelser, som kan belyse, hvorfor drenge klarer sig dårligere.

- Man skal passe på med at reagere for hurtigt. Det kan godt være, at det virker handlekraftigt, men så får man ikke løst problemet, siger hun.

Skoleeleverne er nogenlunde lige så gode til at læse som i seneste undersøgelse, og pigerne klarer sig fortsat langt bedre end drengene. Hver sjette skoleelev bliver dog betegnet som en meget svag læser.

Pernille Rosenkrantz-Theil fremhæver, at regeringen i forhold til læsning allerede er kommet med et udspil i forhold til ordblindhed, hvilket skal sikre, at det bliver opsporet tidligere.

Samlet set ligger de danske elever over gennemsnit i OECD, der består af 35 lande, i både læsning, matematik og naturfag.

Pisa er en OECD-undersøgelse, der sammenligner skoleelevers resultater i alle medlemslandene samt en række "partnerlande".

Hensigten er at teste, hvor gode 15-årige elever er til matematik, naturfag og læsning.

/ritzau/