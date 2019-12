»Vi skal behandle folk forskelligt.«

Sådan lyder det i et opslag på Facebook, som Socialminister Astrid Krag (S) for nylig har lagt op.

Opslaget kommer i kølvandet på et besøg i en Irma i Greve.

I butikken mødte hun HR-direktør i Coop, Jens Romundstad - tidligere kendt som ‘Biker-Jens’ fra Robinson Ekspeditionen i 1998 - samt den 26-årige Claus Fuirendal.

Det var den værste tid i mit liv. Jeg begyndte at blive ligeglad med det hele Claus Fuirendal, ansat i Irma

Claus Fuirendal har i halvandet år har været en del af et særligt ansættelsesforløb, og den unge mands historie var ellers indtil for halvandet år siden ikke et ministerbesøg værdigt.

For der lå Claus Fuirendal bare derhjemme og kiggede ind i en væg.

Han var droppet ud af flere uddannelser. Han var deprimeret.

»Det var den værste tid i mit liv. Jeg begyndte at blive ligeglad med det hele,« siger han til B.T.

Nu sidder du måske og undrer dig over, hvad Jens Romundstad - den tidligere Robinson-deltager - laver i denne historie?

Jo, tilbage i 2012 fik han ideen til, hvordan mennesker med autisme kan blive noget nær perfekte medarbejdere i supermarkeder eller andre butikker.

Dengang oplevede han, at en ung mand med autisme fik fuldstændig styr på en rodet tilbudshylde. Den kaotiske hylde blev ‘trimmet’ til perfektion, så varerne stod snorlige og pludselig var attraktive for kunderne.

Hvad er 'Klar til Start?' 'Klar til Start' er et særligt ansættelsesforløb for mennesker med autisme i supermarkeder eller andre butikker.



'Klar til Start' har eksisteret siden 2012 og er i dag en succes: 126 har fået fast job efter 'Klar til start'.

85 pct. fuldfører 'Klar til Start'. 'Klar til start' er landsdækkende og udvikles med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Velux Fonden af nonprofit-organisationen Fonden Unges. Kilde: klartilstart.dk

»I virkeligheden er vores hverdag i butikkerne præget af rutiner og gentagelser. Det er en kæmpe motivation for en person med autisme, hvor andre måske hellere vil lave noget nyt og mindre rutinepræget,« siger Jens Romundstad.

Han skabte derfor ‘Klar til Start’ - et særligt ansættelsesforløb for mennesker med autisme i supermarkeder og andre butikker - sammen med Unges Uddannelsescenter, der er specialister i autisme.

Claus Fuirendal er også perfektionistisk, struktureret og en mand, der ikke har noget imod gentagelser. Tværtimod.

Han datomærker igen og igen. Han sætter sirligt varerne på plads i butikken i Greve. Uden brok. Men med et gå-på-mod, de færreste har.

»Jeg har fundet min rette hylde,« siger han.

Vi taber desværre en masse unge mennesker på gulvet, fordi kommunerne ikke kan få dem i beskæftigelse. Jens Romundstad, HR-direktør Coop

Claus Fuirendal lider af Aspergers Syndrom - en form for autisme - der f.eks. er karakteriseret ved, at man har vanskeligheder med social interaktion kombineret med et behov for at gentage ting.

Hvad er Aspergers? Syndromet er opkaldt efter den østrigske børnelæge Hans Asperger, som i 1944 i sin praksis studerede og beskrev børn, som manglede kropssprog, viste begrænset empati for deres jævnaldrende og var fysisk klodsede.

Aspergers er medfødt, men årsagerne til syndromet er ukendte.

Personer med tilstanden er normalt begavede, nogle endda meget højt begavede. Dog kan deres deres sociale handicap ofte begrænse deres ellers store begavelse.

Det vurderes, at cirka 0,3 procent af børn og unge har Aspergers. Væsentlig flere drenge end piger får konstateret tilstanden, der ofte er arvelig.

»Det mentale overskud er nok lidt mindre hos mig end hos ‘almindelige mennesker’,« siger han.

Astrid Krag er imponeret over HR-direktørens projekt og Claus’ indsats i butikken, hvor han nu har været i halvandet år.

»Det handler om at møde mennesker, hvor de er. På den måde kan autisme vendes fra et handicap til en ekspertise,« skriver ministeren på Facebook.

Jens Romundstad har før haft besøg af imponerede ministre. Han er glad for opmærksomheden, men håber også, at denne minister vil hjælpe med at udbrede initiativet yderligere i kommunerne.

»Vi taber desværre en masse unge mennesker på gulvet, fordi kommunerne ikke kan få dem i beskæftigelse. De skal have faste rammer. Andet kan vi som samfund ikke være bekendt,« siger HR-direktøren.

Claus Fuirendal ser nu igen lyst på fremtiden. De mørke tanker, han tidligere havde, er væk på grund af det faste job:

»Som det ser ud lige nu, sker det ikke igen, at jeg bliver deprimeret. Jeg føler mig meget heldig,« siger han.