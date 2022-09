Lyt til artiklen

»Alle børn skal have en glædelig jul. Derfor tredobler vi nu julehjælpen, så alle familier kan glæde sig til juleaften.«

Det skriver landets social- og ældreminister, Astrid Krag (S), i et opslag på Facebook, efter et bredt folketing torsdag besluttede at tredoble puljen fra 5 til 15 millioner til julehjælpen.

Julehjælpen er et tilskud, ofte i form af en pose julemad og godter, samt et gavekort til børnenes julegaver, der gives til landets mest udsatte og fattige familier.

Men hvert år slukker julelyset i dem, der får afslag på den hjælpende hånd, fordi der simpelthen ikke har været nok til alle.

Og med stigende priser, inflation og eftervirkningerne på en pandemi, ser det ud til, at julehjælpen er mere tiltrængt end før set. Danskere som Louise Søborg Nielsen og hendes datter, har blandt andet søgt hjælpen for første gang nogensinde.

Men har man som julehjælps-trængende dansker læst ministerens Facebook-opslag og fået ro i maven, skal man nok ikke tage alle ordene for gode varer.

Forventer I, at der er flere danskere, der søger julehjælpen i år?

»Ja, vi har allerede hørt fra organisationer, at de forventer en større efterspørgsel end normalt. Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at tredoble puljen, så der er flere familier, der kan få en gave under juletræet og juleand på bordet,« siger Astrid Krag.

Du skriver på Facebook, at alle familier nu kan glæde sig til juleaften, hvordan vil du sikre dig, at alle familier får den hjælpende hånd?

»Det er klart, at vi følger udviklingen med inflationen og den situation, de sidder i, men uden at skubbe til inflationen og gøre økonomien værre.«

Så du kan ikke sikre, at alle familier kan glæde sig til juleaften – og dem der har brug for det, får julehjælpen?

»Næ, men den her tredobling af puljen vil i hvert fald kunne nå markant flere end tidligere år, og det er jeg rigtig glad for.«

Så det er ikke et løfte om, at alle børn kan holde jul, du skriver på Facebook?

»Jeg er glad for, at der er så mange, der løfter den her pulje. Vi følger udviklingen.«