Sygeplejersker, læger og andre ansatte i det danske sundhedsvæsen har for dårlige muligheder for at blive testet for coronavirus.

Det erkender sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i et nyt skriftligt svar til Folketingets sundhedsudvalg.

Også i ældreplejen har de ansatte ikke god nok mulighed for at blive undersøgt.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer lyder, at de ansatte, som varetager kritiske funktioner, kan blive testet, hvis deres arbejdsgiver vurderer, at det er nødvendigt.

»Jeg er bekendt med, at retningslinjerne ikke er fuldt implementeret alle steder, og at medarbejdere i bl.a. sundheds- og ældresektoren ikke i tilstrækkelig grad bliver tilbudt test for covid-19,« skriver Magnus Heunicke i svaret og fortsætter:

»Dette er regionerne opmærksomme på, og de har fuld fokus på at implementere retningslinjerne.«

At de ansatte ikke kan blive testet, skyldes ifølge ministeren mangel på testudstyr.

»Derfor bliver der arbejdet målrettet på at forøge testkapaciteten i Danmark sammen med både private og offentlige parter,« skriver Magnus Heunicke som svar på et spørgsmål, der er stillet af Dansk Folkepartis Karina Adsbøl.

Det presser hele systemet, og de sygeplejersker, der har de symptomer, vil gerne tilbage og hjælpe deres kolleger Grete Christensen, formand for sygeplejerskernes fagforening

Hun forventer, at regeringen og myndighederne får rettet op på manglen af test hurtigst muligt.

»Det er ministerens og regionernes ansvar at leve op til de retningslinjer, der er udstukket. Der er begået fejl fra ministerens side. Derfor er det vigtigt, at de hurtigst muligt retter op på det,« siger hun og tilføjer:

»Der er behov for, at der skabes tryghed og sikkerhed for de ansatte.«

Magnus Heunicke har allerede undskyldt for, at man ikke fulgte op på henvendelsen fra sydkoreanske embedsmænd, der tilbød udstyr. Har I fortsat tillid til, at Magnus Heunicke og regeringen har styr på situationen?

»Det er beklageligt, at det ikke skete noget tidligere. Vi følger det tæt og stiller de vigtige spørgsmål til regeringen,« siger Karina Adsbøl.

Manglen på testudstyr har mange negative konsekvenser, forklarer Grete Christensen, formand for sygeplejerskernes fagforening, DSR.

»Det betyder rent faktisk, at der er flere sygeplejesker, der er sygemeldt i længere tid, end de behøver, hvis de har lette symptomer som hoste, snue, ondt i halsen og dermed skal blive hjemme,« siger hun og tilføjer:

»Det presser hele systemet, og de sygeplejersker, der har de symptomer, vil gerne tilbage og hjælpe deres kolleger.«

Derfor håber hun, at regeringen og myndighederne hurtigst muligt får styr på situationen.

Sundhedsstyrelsen meddelte onsdag aften, at man har ambition om at nå op på 5.000 coronatest om dagen. Tidligere har man dagligt testet mellem 500 og 1.800 personer.