Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Regeringens nye aftale med Christiania er på et punkt helt i strid med en 11 år gammel aftale.

I en aftale fra 2011 mellem staten og Christiania står der, at fristaden skal fjerne ni huse for at genoprette voldens karakteristika som fæstningsanlæg.

Men i den nye aftale, christianitterne søndag godkendte, behøver de ni huse ikke at blive fjernet.

»Når man skal indgå en aftale, der blandt andet sikrer, at vi kan bygge så mange almene boliger på Christiania, så skal der indgås et kompromis,« siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen og tilføjer:

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S). Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S). Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Det vi har aftalt er, at de ni konkrete huse kan få lov at blive stående. Til gengæld skal man fjerne seks bygninger, som er i dårlig stand i stedet, og det mener jeg er en god afregning.«

Men var Socialdemokratiet ikke med i den aftale, den borgerlige regering i 2011 indgik med Christiania, og som I nu laver om på?

»Jo, men nu laves der en tillægsaftale, der laver om på en række forhold i den oprindelige aftale, og jeg mener, at der nu er en væsentlig bedre aftale, fordi vi får mulighed for at bygge almene boliger på 15.000 kvadratmeter,« siger han.

Er der ikke et problem i, at christianitterne slipper for at leve op til løfter, der var indgået i aftalen i 2011?

»Nej, for vi indgår en ny aftale, hvor der er en række nye forpligtelser. Vi er kommet christianitterne i møde, og christianitterne er kommet os i møde,« siger han.

Helt konkret skal der være almene boliger på 15.00 kvadratmeter til 300 nye beboere på Christiania. De skal stå færdig inden år 2031.