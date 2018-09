B.T. bragte tirsdag billedet af en invitation til en 'drengemiddag' på Lyngby Handelsgymnasium Knord, hvor en gruppe udvalgte piger fra første årgang på skolen blev tituleret 'liderlige' og opfordret til at ikke at 'have hår på kussen' til festen.

Det fik ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (K), til at lave et Facebook-opslag, hvor hun problematiserede drengenes opførsel, og nu uddyber hun til B.T.

»De her drenge giver udtryk for, at de betragter pigerne som nogle sexobjekter. De har en nedværdigende og ydmygende tilgang til deres skolekammerater,« siger Eva Kjer Hansen, der kort efter artiklens publicering lagde et Facebook-opslag ud.

'Hvem lærer dog drengene, at den adfærd er i orden?,' skrev hun blandt andet i opslaget.

Kort tid efter B.T.s afsløring af invitationen fik den konsekvenser på Lyngby Handelsgymnasium, da et ukendt antal drenge blev sendt hjem med en skriftlig partshøring, og det er den rette vej, mener Eva Kjer Hansen.

»Der bliver nødt til at være en konsekvens over for de her drenge, der har opført sig sådan. De burde jo om nogen faktisk tage ansvar og være dem, der som 3.G-elever tager godt imod de nye. Lige her gør de det modsatte ved at hænge dem ud. Jeg troede vi var nået længere i forhold til respekten for hinanden,« siger hun.

Eva Kjer Hansen har unge pigers trivsel som et vigtigt punkt Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Eva Kjer Hansen har unge pigers trivsel som et vigtigt punkt Foto: Thomas Lekfeldt

Ligestillingsministeren fremhæver over for B.T. en række tal, der understreger, hvorfor der ifølge hende skal sættes mere fokus på især unge pigers trivsel.

Tallene viser, at lidt over 11 procent af kvinder mellem 16-24 år angiver, at de har været udsat for et seksuelt overgreb inden for det seneste år, mens cirka 27 procent kvinder i samme periode føler sig udsat for en ikke-fysisk seksuel krænkelse.

Tallene er fra Statens Institut for Folkesundhed og er fra 2018.

»Når jeg ser de her tal for de unge kvinder, så er det stærkt bekymrende. Jeg synes, tallene er voldsomt høje, og det viser bare, at de unge kvinder har voldsomme udfordringer i forhold til trivsel,« siger ministeren.

Hun understreger desuden også, at hun anser afsløringerne af 'drenge- og pigemiddage' på Rungsted Gymnasium som et tegn på, at der er arbejde forude.