Den ene er minister. Den anden er godsejer. Og de uenige.

TV 2 Øst skriver, at godsejer Thomas Garth Grüner fra Sparresholm Gods har fået nej til at rejse tre 150 meter høje vindmøller.

Det har han tidligere fået. Men det var under en anden minister og før energikrisen. Derfor søgte han og Næstved Kommune igen.

Til TV 2 øst siger godsejeren:

»Det mest frygtelige at læse i det brev er, at ministeren skriver, der ikke er nye afgørende oplysninger i sagen. Jeg ved ikke, hvad det er for en planet, hun (ministeren. red.) lever på, for jeg synes nok, at der er sket ting og sager.«

Ministeren, der har givet et skriftligt afslag, er Louise Schack Elholm (V), der ikke ønsker at uddybe sit svar, da sagen kan havne på hendes bord igen. Ved den behandling vil hun så være inhabil, hvis hun har givet sit besyv med nu.

Balladen om vindmøllerne strækker sig over to kommuner. Vindmøllerne ønskes rejst i Næstved Kommune, men i Faxe Kommune står det populære Skovtårnet, der er placeret 1,6 kilometer fra det ønskede mølleområde.

I det oprindelige svar fra daværende erhvervsminister, Simon Kollerup (S), blev der i 2020 lagt vægt på, at vindmøllerne kunne have en uheldig påvirkning for udviklingen i Faxe Kommune.

Borgmesteren i Næstved, Carsten Rasmussen (S), har for nu opgivet at få opført møllerne, mens godsejeren fortsat håber på en mulighed for at få vindmøller sat op på sin jord.