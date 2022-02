Hamren, boren, larm. Sådan er det at være nabo til et stort byggeri. Men nu bliver det muligvis lidt lettere at sove om natten.

Nu skal støjkravene nemlig skærpes, og naboer skal have lettere ved at få kompensation for støjende arbejde ved flere broprojekter.

Det gælder, når Banedanmark skal elektrificere jernbanen.

Det er transportminister Trine Bramsen og rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Steen Stavnsbo (K), der er blevet enige om markant at sænke støjgrænserne samt øge muligheden for kompensation til naboerne.

»Jeg er glad for, at den nye transportminister har søgt dialogen med os og imødekommet os på nogle af vores største bekymringer i forbindelse med byggerierne,« siger Steen Stavnsbo og fortsætter:

»Det er et kompromis, som kommer mange aarhusianere til gode. Samtidig tages der også hensyn til, at man kan komme videre med elektrificeringen af vores jernbaneforbindelser, som er vigtigt både for os og resten af Danmark.«

Banedanmark skal bygge broerne om for at kunne elektrificere jernbanen. De to byggepladser har tilsammen over 10.000 naboer, og hidtil har Banedanmark og Aarhus Kommunes miljømyndighed ikke kunnet blive enige om vilkårene for arbejdet, der både kommer til at ske om natten, i weekender og på helligdage.

I de oprindelige vilkår kunne byggepladserne støje op til 65 dB (A) en enkelt nat uden at skulle kompensere naboerne – men nu er det sænket til 60dB (A), ellers skal der falde strakskompensation.

Det betyder faktisk en halvering i lydniveauet.

Desuden var der lagt op til, at der måtte udføres støjende arbejde på 55dB (A) i op til fem nætter i træks, inden borgere skulle kompenseres eller tilbydes hotel, det er nu forkortet til tre nætter.

»Elektrificeringen af jernbanen er et vigtigt projekt for både Aarhus og resten af landet, men der skal selvfølgelig tages hensyn til de naboer til banen, der bliver påvirket af støjen fra arbejdet. Enigheden med Aarhus Kommune omkring støjkompensation er derfor et vigtigt skridt mod fremtidens grønne jernbane,« siger transportminister Trine Bramsen.

Brobyggerierne i Aarhus ved ske ved Årslev og Tilst.